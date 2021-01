1-Villarrobledo: Zárraga; Pablo García, Fer Navarro, Dani Ndi, Ángel Moreno; Chato (Edu Latorre 82’), Carmelo, Galán, Buitrago (Miki Cantave 62’); Raúl Llorente (Joseca 51’), Rubén Sánchez (Lemiechevski 62’).

2-Don Benito: Sebas Gil; Trinidad, Konate (Manu Ramírez 74’), Ben Djemia, Joserra, Álex Herrera; Rafa Mella (Ginaid Aruna 87’), Gonzalo, Artiles; David Agudo (Tete 87’), Dani López (Xiscu 66’).

Goles: 0-1 (30’): Trinidad. 0-2 (54’): David Agudo. 1-2 (95’): Lemiechevski.t.

Árbitro: Díaz Escudero (murciano). Amarilla a Galán, Raúl Llorente, Lemiechevski; Sebas Gil, Konate, David Agudo y Artiles. Roja por dos amarillas a Ben Djemia (m. 77).

Incidencias: Estadio Nuestra Señora de la Caridad. Sin público.

Victoria del Don Benito en su visita a Villarrobledo (1-2) que le mete en la lucha por objetivos ilusionantes y le alejan de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria. Los goles dombenitenses llegaron a la media hora por mediación del defensa Trinidad, de potente cabezazo tras córner y por el delantero David Agudo, que aprovechó un fallo en la defensa local para batir a Zárraga. Ya en el descuento Bruno Lemiechevski logra el único gol local y se estrena además como goleador tras su incorporación en el mercado de invierno.

El Don Benito sigue en su irregular trayectoria en la categoría y tras dos partidos sin ganar, visitaba al colista del grupo, el CP Villarrobledo. Los de Juan García, que ya ganaron en la primera vuelta con el solitario gol de David Agudo, buscaban tres puntos que les iguale a la clase media del grupo y si es posible, mirar hacia arriba. Enfrente estaba un Villarrobledo que encadena dos derrotas consecutivas y que se ha reforzado en el mercado de invierno, aunque de momento parece que todo sigue en la misma dirección, con un equipo que sigue siendo colista con bastante diferencia sobre el resto y que parece que va a estar en la zona baja.

ALTERNATIVAS / El partido arrancó sin dominio de uno sobre el otro, siendo de tanteo inicialmente. En los diez primeros minutos hubo mucha movilidad por las dos partes, sobre todo en el Villarrobledo por mediación de Rubén Sánchez, muy bullicioso en este comienzo de enfrentamiento.

La primera jugada peligrosa llegaría en el minuto 12 a favor de los locales. Falta colgada y no llega a rematar Raúl Llorente, que se encontró con una defensa muy atenta para despejar el peligro. Un minuto después, Dani Ndi jugaba por banda y el balón terminaba en un córner.

Los dos porteros respectivos se mostraban como meros espectadores del partido ya que apenas se pisaban las áreas. Tanto Villarrobledo como Don Benito no lograban apretar ya que se mostraban firmes atrás.

En el minuto 15 Dani López realizaría el primer disparo a puerta del Don Benito que paraba sin problemas el meta Zárraga. Pasaban los minutos y buena jugada a la contra entre David Agudo y Rafa Melli que terminaría con la defensa enviando el balón a córner. Del propio saque de esquina llegaría el primer tanto visitante. Se saca el córner en corto a Rafa Melli, centra y remata en el segundo palo Trinidad de potente cabezazo que tras dar en el palo y se introduce. Corría el minuto 30 y aunque el Villarrobledo era merecedor de algo más por sus acercamientos, era el Don Benito el que mandaba en el marcador.

Galán era el que mostraba más claridad en el ataque visitante y en el 39, un córner botado por el propio Galán fue la ocasión más clara para empatar, el balón llega a Ángel Moreno, tira y en la línea de gol de cabeza saca Gonzalo el empate. Era un querer y no poder por parte del Villarrobledo que veía como el Don Benito vivía de las rentas del gol de Trinidad ya que no generaba ocasiones. La primera parte terminó con el 0-1.

Ya en la segunda parte, los locales saltaron con la mentalidad puesta en el empate. Disparo lejano de Galán en el 46 que intenta sorprender a Sebas Gil pero el esférico se marcha alto.

Pero jarro de agua fría para el Villarrobledo con la llegada del 0-2 en el minuto 54. David Agudo, listo ante el despiste defensivo, se la roba a Dani Ndi al que le cortó el balón y tras internarse en el área bate en la salida a Zárraga. A partir de aquí, el Villarrobledo hizo los cambios para intentar, a la desesperada, darle la vuelta al marcador o por lo menos pelear por el empate.

INTENTOS EN VANO / El técnico local, Edu Pérez, intentó sorprender con las rotaciones y no lo consiguió aunque apretó mucho a los extremeños. Con el 0-2 tuvo una ocasión muy clara Joseca, una de las sustituciones de Edu Pérez, con una falta directa escorada y tras colgar el balón intentando enviarlo al segundo palo dio en el larguero.

Con el marcador en contra, el Villarrobledo vio en la expulsión de Salim Ben Djemia por parte extremeña en el minuto 77 la oportunidad para poder recortar y acercarse en el electrónico.

En el 80, otra ocasión local por mediación de Pablo García, carrilero rápido pero su disparo salió rozando el palo. El Don Benito, viendo que los locales se acercaban cada vez más, optó por parar el partido y hacer un par de cambios que cortasen el ritmo del encuentro.

Apretó el Villarrobledo y su único tanto llegaría en el descuento de 5 minutos. Buena ocasión del omnipresente Galán que le pone el balón a Bruno Lemiechevski, delantero uruguayo fichado a principios de mes, y que en el 94 dispara, da en el palo y se introduce dentro de la portería de Sebas Gil. Por mucho que corrieran, no había tiempo para más y el 1-2 resultó definitivo. El Don Benito había logrado el objetivo de ganar ante un rival que deja totalmente en la estacada.