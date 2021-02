Don Benito y Mérida, perseverancia en no marcar

0 - Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Selin, Gonzalo, Álex Herrera (min 60 Dani López), Robe Moreno (min 35 Peli), Artiles, Joserra, Chinchilla (min 60 Manu Ramírez), Rafa Mella (min 76 Xiscu) y David Agudo (min 76 Ginaid).

0 - Mérida: Javi Montoya, Rubén Valverde, Nacho González, Erik, Álvaro Barbosa, Carlos Selfa, Davi Rocha (min 60 Miguel García), José Gaspar (min 66 Mario Robles), Dani García, Chirri y Marc Carbo.

Árbitro: Román Román (colegio castellano-leonés. Enseñó tarjetas amarillas a Robe Moreno, Gonzalo y Peli del Don Benito, y a Marc Carbo, álvaro Barbosa y Carlos Selfa, del Mérida.

Incidencias: Partido de la jornada número 15 de Segunda División B disputado en el estadio municipal Vicente Sanz con un 40% de aforo de público permitido por la pandemia.

Empate a cero goles entre Deportivo Don Benito y Mérida en un derbi provincial en el que el público regresaba al Municipal Vicente Sanz y se fue defraudado por el pobre espectáculo que dieron ambos conjuntos en el césped.

La semana en la que la nave espacial ‘Perseverance’ hacía historia al recalar en el planeta Marte, este partido entre Don Benito y Mérida no pasará precisamente a la historia del fútbol por la perseverancia de ambos conjuntos en no anotar, en no ver puerta.

De inicio, el técnico del conjunto calabazón, Juan García, tuvo que meter de nuevo a Gonzalo en el centro de la zaga al lesionarse Ismael Heredia en el último entrenamiento antes del partido.

El derbi comenzó con un Don Benito tratando de imponer un ritmo alto sobre el césped que se traducía en llegadas sobre la meta de Javi Montoya y vistosidad para el respetable. En una de esas llegadas, en el minuto 7, dejada de Agudo a Artiles, que entrando desde atrás, y desde la frontal, la pegó mal, fuera.

Solo seis minutos después, la presión alta del Don Benito da lugar a un buen robo de balón, pero Agudo remata a la derecha de Montoya en un remate calcado al anterior de Artiles. El Mérida no encontraba por el momento su sitio y el Don Benito movía el balón tratando de desgastar al conjunto emeritense, que venía de jugar el miércoles. No obstante, los visitantes tuvieron en esa fase un acercamiento sobre la meta de Sebas Gil con un chut fuera a cargo de David Rocha. El Don Benito seguía bien, a lo suyo, presionando, acumulando acercamientos peligrosos, aunque ya abortados por la zaga emeritense.

El Mérida se encomendaba solamente a la calidad de Chirri en la banda derecha y solo se estiró un poco más en el cuarto de hora final del primer tiempo. En el minuto 31, Chirri aprovecha la duda de Álex Herrera en el despeje de un balón para centrar al punto de penalti y el remate cruzado de Dani García se marcha fuera. Al borde del descanso es nuevemente Dani García el que lo intentaba a centro de Carlos Selfa, pero su remate fue flojo.

EL ESCENARIO VARÍA / Tras el descanso cambió la decoración del encuentro y Don Benito y Mérida convirtieron el partido en un choque trabado, en el que las pérdidas de tiempo, las roturas de ritmo y el miedo a no perder se impusieron a los vistosos minutos de ida y vuelta que se había visto en algunas fases del primer tiempo.

El Don Benito renunció a su seña de identidad de la primera parte, la de salir con el balón más jugado y se encomendó a balones largos, a juego más directo buscando a David Agudo, con el inconveniente para los locales de que la zaga tenía bien cogida la matrícula al ariete rojiblanco. Además, las líneas del Don Benito se encontraban mucho más separadas que en la primera parte, lo que daba lugar a una distancia sideral entre ellas.

En ese escenario, el equipo que comenzó a sentirse más a gusto fue el Mérida, a quien le iba de perlas el empate e incluso dispuso de dos acercamientos con peligro sobre la portería de Sebas Gil en los primeros compases de la segunda mitad. Lo peor para las huestes rojiblancas tras el descanso es que apenas vio los tres palos, tan solo un remate de Chinchilla en el 51, fuera.

Juan García trató de poner más madera al Vicente Sanz y al cuarto de hora de este segundo periodo daba entrada dinamita en la delantera con Dani López y trataba de mejorar la faceta creativa con Manu Ramírez, que se había quedado en el banquillo de inicio. Salvo un par de lances al principio, tampoco fue la tarde del centrocampista lepero.

Ni el apoyo de la afición, que se arrancó con palmas en diversos momentos de la segunda parte, espoleó a los suyos.

CON ANÉCDOTA / Llegado al ecuador de este segundo periodo pareció animarse algo el choque, con algunas acciones de Mérida y Don Benito que convirtieron por instantes el partido en un ida y vuelta, pero fue un espejismo. El Mérida empezaba a estar físicamente tieso, con algunos jugadores yéndose al césped.

El momento más representativo de esta fase del encuentro fue el amago de sustitución de José Gaspar por Mario Robles. Uno que no acababa de salir del campo y otro que no acababa de entrar con la permisividad del colegiado y mientras jugadores del Mérida aprovechando la caraja arbitral para acudir al banquillo a por agua con la que mitigar como podían el cansancio. Para entonces Chirri, el más incisivo del cuadro romano, ya había desparecido también del espectáculo hace tiempo.

Los últimos minutos fueron de miedo a no perder por ambos equipos, que duermen segundo y cuarto con este empate