El Don Benito naufraga al final

El Don Benito cayó por 2-0 en el Nuevo Colombino ante un Recreativo de Huelva que se llevó los tres puntos gracias a su efectividad en las postrimerías, cuando aprovechó la superioridad numérica por la expulsión de Mario Gómez para sentenciar. El primer gol llegó a doce minutos de la conclusión, obra de Carlos Martínez; y el segundo en el 88 por mediación de Alberto Quiles.

La primera oportunidad del partido llegó de lado recreativista en el minuto 8, un disparo de primeras de primeras del lateral Miguel Cera junto a la línea de fondo de Cera que salió desviado. Dos minutos después fue Gustavo el que lo intentó con un disparo desde la frontal del área que se fue fuera por centímetros a la izquierda de Sebas Gil, que cubría bien su palo y se estiró para intentar evitar el tanto. La primera ocasión extremeña fue una falta colgada por Artiles que despejó Diego Jiménez (min. 12). La zaga onubense también se interpuso un minuto más tarde en un centro a la izquierda para Sillero, que no pudo rematar en el área. Mario Gómez pudo haber cometido penalti por agarrón a Alberto Quiles en el minuto 14 de partido, pero Pérez Muley no vio infracción en la jugada y la internada en el área por velocidad del delantero local acabó en nada. Al cuarto de hora de encuentro, Dani López no pudo rematar en boca de gol un centro desde la derecha y el esférico salió desviado por muy poco.

El Recre volvió a la carga con un saque de esquina botado por Nano González que no pudo rematar en el segundo palo Sergio Jiménez (min. 20). A balón parado también dio la réplica el Don Benito, en una falta lateral que colgó Artiles y atajó Nauzet (min. 25). Mario Gómez fue amonestado un minuto más tarde por una zancadilla a Miguel Cera en una subida del lateral diestro recreativista. La falta la colgó Gerard Vergé, pero la jugada acabó en mano de Nano González (27´). Siguió una buenas jugada de ataque entre Quiles y Chuli, que acabó sacando el centro al área de meta para el primero, pero otra vez un motivado Mario Gómez ante el que fue su club acabó despejando el peligro (min. 29).

En el minuto 31 fue Gerard Vergé, que al final del primer tiempo se tuvo que marchar lesionado, el que se sacó un disparo raso desde la frontal tras bajar la pelota en el punto de penalti Quiles. El tiro se fue fuera por poco. Cuatro minutos después Miguel Cera también probó fortuna desde la frontal del área con un duro disparo que se fue alto. Replicó Santana con un balón desde la línea de fondo que la defensa del Recre despejó a saque de esquina (min. 35).

El Recre volvió a la carga en el 38 con un centro desde la izquierda de Chuli a Quiles que cortó Mario Gómez, aunque hubo falta en ataque previa de Quiles. De nuevo lo intentó el Don Benito en el 44 pero una jugada peligrosa que logró despejar el Decano del fútbol español acabó con una falta sobre Artiles desde la frontal. La falta la lanzó Manu Miquel y se fue desviada a la izquierda de Nauzet Pérez (47+). El meta canario detuvo en dos tiempos un disparo desde el flanco derecho del ataque extremeño de Santana, con el que acabó el primer tiempo.

SEGUNDA PARTE / A los dos minutos de la reanudación pudo subir el 1-0 al marcador. Fue tras un córner cerrado puesto por Nano que despejó de puños Sebas Gil. La jugada acabó con un centro desde la derecha a Chuli, que empujó el balón al fondo de la red aunque en fuera de juego. Solo un minuto más tarde volvió a ser protagonista el punta del Recre, pero esta vez al dejarse caer en una contra cuando corría por detrás de él Mario Gómez, que vio la segunda amarilla sin tocar al delantero y tuvo que ver el camino de vestuarios. La falta la colgó Nano y cabeceó Morcillo, aunque paró Sebas Gil (min. 50).

El partido era casi un monólogo del Recre y Quiles se sacó un peligroso disparo tras recortar en el área que acabó en córner (min. 53), como también acabó en saque de esquina un centro de Carlos Martínez a Quiles un minuto más tarde (min. 54). Cinco minutos después, de nuevo desde la esquina creó peligro el Recre, esta vez con un saque de Nano que no pudo rematar Chuli. El balón salió desviado por poco (min. 59).

El partido ya se convirtió en casi un monólogo del Recre. Primero fue un centro desde la izquierda de Nano que cabeceó desviado Chuli (min. 62). Nueve minutos después el que volvió a crear peligro fue Alberto Quiles, derribado en falta antes de pisar área por Gonzalo (min. 71). El lanzamiento de falta no tuvo consecuencias, como tampoco tuvo un disparo lejano de Artiles, que quiso hacer la guerra por su cuenta. El tiro le salió blando a las manos de Nauzet y el atacante acabó pidiendo perdón a sus compañeros.

El 1-0 llegó a 12 minutos para el final, obra de Carlos Martínez al empujar al fondo de la red un centro de Óscar Ramírez en una jugada iniciada por Isi Ros. Con el Don Benito buscando volcado buscando el empate, solo cinco minutos después, Sebas Gil evitó el 2-0 con una buena estirada al despejar un disparo desde la corona del área de Isi Ros.

Siguió un córner botado por Óscar Ramírez y cabeceado alto en la frontal del área de meta por Alberto Quiles (min. 87).

Quiles fue precisamente el autor del 2-0 definitivo solo dos minutos después, tras recibir en velocidad un pase en profundidad un pase con el exterior del pie de Carlos Martínez y cruzar la pelota a Sebas Gil. Ahí el partido estaba ya totalmente sentenciado, aunque el Recre buscó el tercero primero con un centro al área de Nano cortado por Gonzalo (90) y luego con una jugada entre Isi, Quiles y Chuli que cortó también Gonzalo (min. 92).

RECREATIVO 2

DON BENITO 0

3Goles: 1-0 Carlos Martínez (min. 78). 2-0 Alberto Quiles (min. 88).

3Árbitro: Pérez Muley (c. madrileño). Amonestó a Sergio Jiménez, Chuli y Carlos Martínez y a Sebas Gil, Gonzalo y Quico. Expulsó a Mario Gómez (mins. 26 y 48).

3Estadio: Nuevo Colombino.

3Espectadores: 8.000.

3Recreativo de Huelva: Nauzet; Cera (Óscar Ramírez, min. 69), Morcillo, Diego Jiménez, Nano; Sergio Jiménez (Fran, min. 77), Gustavo Quezada; Isi Ros, Gerard Vergé (Carlos Martínez, min. 46+), Quiles; y Chuli.

3Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Mario Gómez, Manu Miquel, Gonzalo, Sillero (Manu Ramírez, min. 79), Santana, Álex Herrera, Dani López, Hêndrio y Artiles.