El Don Benito no pierde, al menos

El Deportivo Don Benito consiguió terminar el año sin perder contra uno de los pesos pesados de la competición, la Balompédica Linense. Hasta por dos veces remontaron los de Juan García la ventaja visitante en otro partido en el que se derrochó coraje y en el que faltó fortuna.

Las ausencias por lesión y sanción hicieron que los rojiblancos saltasen al terreno de juego con un once menos habitual, con Trinidad de central y Mamau como pareja de Gonzalo en el centro del campo. Cambios que no provocaron que el Don Benito iniciase el encuentro como en jornadas anteriores, seguro atrás y buscando salir rápido a la contra. Por su parte la Balona concedía aún menos y lo poco que creaban era por bandas, con mucha verticalidad.

Los calabazones avisaron primero con remate de Isma Heredia a la salida de un córner que rozó la escuadra. Quiso sorprender el Don Benito desde el inicio. David Agudo se mete entre los defensas y remata a puerta pero Pierra consigue despejar en el área pequeña. En el 18 centro de Pepe Bernal y nuevo remate de Agudo, algo mordido, y el balón pasa cerca del palo derecho de Montoya.

Los andaluces, aunque merodearon el área local en alguna contra, no tuvieron una ocasión hasta el 24, cuando Pirulo probó fortuna desde la frontal obligando a Sebas a meter los puños. Perdonaron los de la Línea en el 37, cuando el Don Benito despeja mal un córner y con el balón muerto dentro del área Cellerino remata alto.

En el 39 la jugada polémica. La Balona busca iniciar una contra, el balón lo pelea Pirulo, Gonzalo y Pepe Bernal en la banda, el balón sale pero el árbitro y el línea no lo ven, la jugada sigue y pocos segundos después Gato recibe en la frontal y la pega fuerte para poner el 0-1.

La jugada sacó de quicio a los locales y hasta el descanso apenas se jugó por las continuas interrupciones y protestas. El pitido que mandaba a ambos equipos a los vestuarios fue la mejor noticia para calmar los ánimos.

Tras pasar por el vestuario el Don Benito con la idea de ir a por el gol. Los rojiblancos volvieron a encerrar por momentos al conjunto gaditano, que no le importaba encerrarse.

En el 47 avisó Álex Herrera con un remate de volea que rozó la escuadra. El ímpetu local acabó teniendo su premio. En el 50 centro desde la izquierda y cuando Gonzalo intentaba controlar el capitán Chico le da una patada y el árbitro no duda en señalar penalti. David Agudo no perdonó desde los once metros y acabó con la récord de imbatibilidad del meta Montoya.

Poco le duró la alegría a la Balona. En el 53 el Don Benito comete un penalti infantil tras una contra en la que Isma Heredia derriba a Cellerino. En el 54 Juanpe no perdona desde los once metros.

Tocaba remar otra vez. Juan García metió a Karim por Mamau y el Don Benito siguió con el balón, con un dominio que, moría en las inmediaciones del área. La Balompédica buscaba las contras con mucha velocidad. En el 65 un saque de falta de Abel Suárez rozó la escuadra de la meta de Sebas Gil.

El Don Benito no desesperó y siguió yendo a por el partido. En el 68 la Balona no despeja bien un córner, el balón acaba en los pies de Abraham Pozo, la pone con calidad e Ismael Heredia cabecea al fondo de las mallas (2-2).

Tras el empate el partido se abrió más y ganó en atractivo. Juan García hizo toda una declaración de intenciones metiendo a otro delantero más, José Manuel, por Abraham Pozo. Salida posterior de Adri hizo que los rojiblancos terminasen el partido con todos sus hombres de ataque. El dominio continuó y la Balona seguía esperando sorprender otra vez. El centro del campo desapareció y todo era juego directo buscando las áreas.

La Balona terminó pidiendo la hora y perdiendo tiempo ante la desesperación local, que terminó en el área rival, pero otra vez no tuvo suerte. El empate deja al Don Benito abajo, pero al menos suma dos partidos sin perder.

don benito 2

linense 2

3Goles: 0-1, min. 39, Gato; 1-1, min. 50, David Agudo (p); 1-2, min. 61, Juampe. 2-2-Min. 68: Ismael Heredia.

3Árbitro: Pérez Hernández. Amonestó a los locales Trinidad, Mamau, Heredia y a los visitantes Pierre, Sergio Rodríguez y Kibamba. Roja directa a Cellerino (m. 90).

3Estadio: Vicente Sanz (1.000 esp).

3Don Benito: Sebas Gil, David Ordóñez, Álex Herrera, Heredia, Trinidad, Abraham Pozo (José Manuel, min. 72), Gonzalo, Mamau (Karim, min. 55), Pepe Bernal, David Agudo y Paquito (Adri, min. 80).

3Linense: Montoya, Sergio Rodríguez, Kibamba, Carrasco, Pierre, Abel Suárez, Ismael Chico, Cellerino, Pirulo (Joe, min. 88), Gato (Ahme, min. 82) y Juampe (David Moreno, min. 70).