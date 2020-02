El Don Benito se prepara para la «finalísima» en Granada

Ha tocado resoplar después de conseguir la primera victoria del año ante el Recreativo de Huelva (2-1) pero solo ha sido un momento. Ahora hay que coger aire de nuevo porque el domingo espera un rival directo por eludir el descenso, el Recreativo Granada, partido de valor doble porque el triunfo sumaría tres puntos y alejaría casi de manera definitiva a los nazaríes de los calabazones. El filial tiene siete puntos menos que los extremeños.

«Hay que sacar los tres puntos como sea, tenemos que dar un golpe en la mesa», asegura uno de los héroes del partido ante el decano, Álex Herrera, que califica el duelo del próximo fin de semana como «finalísima».

Para el futbolista pacense es importante arañar puntos ante los equipos de la zona baja porque son los que al final valen para salvarse: «Siempre que hemos tenido un partido para dar ese pequeño salto y dejar a los de atrás muy distanciados no hemos estado a la altura y tenemos que concienciarnos esta semana de que tenemos una final y de que vamos a un campo de Primera División ante un muy buen equipo».

Álex Herrera fue quien marcó el segundo gol del Don Benito en el minuto 50, su primer tanto con la zamarra rojiblanca. Un gol especial que le ayuda a coger confianza después de una temporada con menos continuidad que la deseada a causa de las lesiones. «Personalmente muy contento, no ya por el gol, sino por volver al equipo titular y volver a aportar mi granito de arena», afirma el lateral dombenitense, quien admite la necesidad que tenían de sumar de tres en tres: «El fútbol es una mentira y son resultados y estamos muy contentos porque nos hacían falta los puntos».

Herrera defiende que en la mala racha de resultados ya superada el trabajo estaba siendo bueno y que estaban convencidos de que los resultados positivos iban a llegar. Cree que la clave ha sido la efectividad que en algunos momentos no han tenido y de la que sí pudieron presumir ante el Recreativo de Huelva: «En Marbella le haces cuatro o cinco ocasiones claras en la primera parte y no las metes, y aquí en el primer tiro de Sillero rebota en uno y entra y en el segundo gol el centro pasa entre cinco y aparezco yo, que no marco un gol ni al arcoíris, y la empujo».

El Don Benito encara un mes clave en su lucha por la permanencia con enfrentamientos ante rivales directos. Tras visitar Granada, el domingo siguiente tocará recibir al Villarrubia, también con 29 puntos hoy. Puntos de valor doble. Herrera insiste en la dificultad en el tramo final de la temporada: «Está todo muy igualado, todo el mundo conoce la Segunda B y el Grupo IV, cualquiera le gana a cualquiera, se está demostrando semana tras semana», sentencia uno de los pesos pesados de un Don Benito que empieza ofrecer su mejor versión en el momento clave del curso.