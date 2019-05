El Don Benito quiere sellar su salvación hoy ante el Talavera

El Deportivo Don Benito puede tener esta tarde uno de los momentos culmen de la temporada. Es su día, como se diría en el argot militar, el día ‘D’, en el que virtualmente puede sellar su permanencia. Todo depende de conseguir la victoria ante el Talavera de la Reina que ya sólo se juega la honra esta temporada.

El ambiente ha sido especial toda la semana en la plantilla, consciente de que después de meses de sufrimiento puede conseguir el objetivo antes incluso de que termine la liga. Contener la ansiedad y la impaciencia ha sido parte del trabajo del cuerpo técnico durante los últimos días. «Es una semana histórica para el club, si conseguimos ganar creo que tendríamos dado un paso importante para la consecución del objetivo», recuerda Juan García.

Si se dan una serie de resultados la permanencia sería casi un hecho. Pero el entrenador rojiblanco sólo quiere que todos sus jugadores se centren en su rival de esta tarde. «Solo nos centramos en estos tres y después quedan otros seis que hay que jugarlos y vamos a competirlos. Nuestro objetivo es ganar los nueve. Pero el objetivo es lo inmediato».

Pide a los suyos que se note que no es un día cualquiera sobre el césped y que realmente quieren ganar desde el primer minuto. «Sólo tiene que haber un equipo que se note que se está jugando toda la temporada y no tenemos que mirar al rival».

La idea es evitar los erros de los últimos partidos en la primera mitad. La clave es no regalar nada al rival. «Estar concentrados, no cometer errores, tener la máxima intensidad posible y que la tensión por querer obtener el objetivo rápido no se convierta en ansiedad».

Juan García ha recordado dónde estaba el equipo en noviembre y la situación actual. Espera que no sea un motivo de presión. «No queremos que nos entre ese vértigo por conseguir el objetivo».

El entrenador del Don Benito no podrá contar con David Agudo, por lo que Edgar podría salir de inicio como ariete. La otra duda estará en la posición de central, podría volver Gonzalo o la opción más usada, la de Trinidad, desplazando a Ordóñez al lateral derecho.

Por su parte el Talavera llega al partido sin jugarse nada importante, sólo la honra de terminar la liga perdiendo lo más arriba posible después de desinflarse en la segunda vuelta. Los talaveranos sólo han ganado dos de los últimos cinco partidos pero ambos fuera de su estadio.