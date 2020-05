El Don Benito refuerza la posición de Juan García al frente del equipo

Juan García continuará una temporada más como entrenador del Deportivo Don Benito. Era una noticia que podía esperarse, porque el entendimiento entre el club y el técnico siempre ha sido muy positivo, pero hay un par de matices en el anuncio oficial que se hizo ayer por parte de la entidad rojiblanca y por el propio entrenador. El más llamativo es que García se hará cargo de la dirección deportiva del club, lo que le permitirá tener más poder de decisión a la hora de establecer la política de fichajes e incluso en aspectos como la cantera.

El segundo matiz es que --y es algo que no se conocía, al menos de forma pública-- el técnico tenía ya un año más de contrato, un aspecto que no había sido desvelado en las declaraciones públicas que había realizado cuando se conoció que la temporada no se reanudaría a consecuencia de la situación generada por la pandemia del coronavirus.

El pasado 10 de mayo, en una entrevista publicada en este diario, Juan García comentaba cuando se le pregunta por si seguiría en el Don Benito: «La semana que viene hablaremos. Imagino que habrá intención de continuar. No tengo por qué pensar lo contrario. La semana que viene nos sentaremos y veremos el escenario que queda porque queda mucho tiempo y hay mucha incertidumbre».

Finalmente ha bastado con apelar al contrato que estaba ya rubricado, según el comunicado que el Don Benito emitió ayer y en el que se destacaba los logros de García en su banquillo. «El comandante del barco rojiblanco lo ha conseguido todo en tres años: campeonato en Tercera División (17-18), ascenso a Segunda División B (18-19) y la permanencia por primera vez en la historia en la categoría de bronce (19-20). Esta será su cuarta temporada como técnico del Don Benito y la entidad deposita en él su total confianza», afirma».

AMBICIÓN / En su web, el entrenador mostraba su satisfacción y daba algunas claves de lo sucedido: «Es cierto que existe mucha incertidumbre con respecto a la temporada que viene con respecto a medidas de seguridad o a cuándo comenzará, pero una cosa es segura: me siento un privilegiado por ocupar una posición en un banquillo de Segunda B y sentir el apoyo de un club que me ha dado tanto y en el que más he crecido a nivel profesional».

Según comenta, hacerse cargo de la dirección deportiva es «algo que me hace especial ilusión porque a todos nos gusta contar con una plantilla confeccionada a gusto de uno, siempre dentro de las posibilidades del club».

«Ilusionado», continúa, «es la palabra que mejor define cómo me siento. Me motiva seguir creciendo deportivamente y poder intentar alcanzar unos objetivos más competitivos con este club con el que todos, cuerpo técnico y plantilla, hemos demostrado nuestra profesionalidad. Todos tenemos ganas de comenzar y seguir haciendo historia en una liga, que como he dicho antes, no sabemos sus normas, aunque eso no exime de que queremos competirla al máximo». Sí descartó hablar de objetivos concretos: «sería aventurarnos demasiado decir que queremos estar entre los 40 primeros de esos 100 que conformaremos todo el grupo de Segunda B».