El Don Benito se regala tres puntos

Tres puntazos para el Don Benito. El conjunto rojiblanco cerró la primera vuelta del campeonato con un valioso triunfo ante el Recreativo Granada (0-1) e inicia el 2019 de la mejor forma posible, regalándose esperanza y acercándose a la zona de permanencia. Tras el triunfo ante el filial nazarí con un gol de Trinidad en el minuto 77 se sitúa a tres puntos de la plaza de promoción por la permanencia y a cuatro de la salvación. Queda mucho por delante, 19 partidos, y las ganas son máxima en el conjunto calabazón.

No hubo un claro dominador del encuentro durante los primeros compases del mismo. Con las dos escuadras aún asentándose en el terreno de juego y sin nadie que quisiera llevar la iniciativa, fue el cuadro local el que primero puso las cartas sobre la mesa con una dejada de Rubén Sánchez con el tacón de la bota al ver el desmarque de Jean Carlos, que disparó fuera.

Parecía que con la primera llegada se abriría el encuentro, pero nada más lejos de la realidad. Excesivo centrocampismo y dos equipos que apenas hilvanaban acciones de más de tres toques. Con el esférico lejos de las áreas, ningún conjunto quería correr demasiado pronto riesgos innecesarios y tan solo existía verticalidad cuando el balón se jugaba en largo o se trataba de filtrar el mismo entre líneas. Hubo que esperar muchos minutos hasta que el Don Benito probara al arquero nazarí, con un lanzamiento poco preciso pero si entre los tres palos de David Agudo.

Todo eran lagunas y espejismos en el desierto. Las ocasiones se producían con cuentagotas y tan solo cuando se producía alguna individualidad o despiste en la parcela defensiva. Con este panorama el crono fue consumiendo minutos para enfilar la recta final con un Don Benito que se sentía cómodo ante la poca proyección en ataque de su oponente.

Este revulsivo lo aprovecharon los extremeños para darle el susto a los granadinos en un balón colgado tras una falta por Abraham Pozo desde el flanco zurdo, que conectó con la testa de Ismael Heredia, obligando a Lejárraga a sacar reflejos para evitar el gol en la mejor ocasión de los visitantes, que se hubieran puesto por delante a escasos segundos del final de una primera mitad más disputada que otra cosa.

LA SEGUNDA PARTE / El paso por vestuarios vino bien al filial granadinista, que nada más pisar el césped transmitió al Don Benito lo que parecía una declaración de intenciones de lo que podía ser la segunda mitad con una jugada muy vertical que finalizó Caio Emerson con un disparo cruzado que no ganó portería. Pero su adversario no quería sufrimientos desde tan temprano y envió, con una buena subida al área granadina, que en última instancia no encontró a Zambrano como rematador, a pesar de la estirada de este, un aviso a los nazaríes que denotaba batalla si así lo requería el partido, lo cual rebajó mucho los ánimos del Recreativo, que se comenzó a ver atenazado por el orden en la zona ancha de su rival.

Precisamente fue la escuadra visitante la que comenzó a tutear cada vez más a los granadinos, a los que cada vez les costaba más aparecer por el área extremeña. Los pupilos de Juan García vieron posibilidades de victoria gracias a su buen posicionamiento y a las llegadas que generaban y que, si bien no lo habían con excesiva frecuencia, sí que revertían peligro sobre el marco local.

Pepe Bernal disponía de un disparo que no encajó entre los tres palos pero que denotaba quiÉn era el que comenzaba a buscar con algo más de insistencia los tres puntos. La situación exigía un revulsivo en las filas granadinas y Pedro Morilla metió más empaque y frescura en la zona atacante con el que desarbolar a la zaga extremeña. Pero la inercia del choque iba claramente en favor del bando visitante, que, ya entrado en el último cuarto de hora, se adelantó con un centro por bajo desde la parte izquierda del terreno de juego que remató Trinidad a gol imponiéndose a los centrales en el área chica.

El Don Benito comenzó a jugar con el tanto a su favor y el escaso tiempo que quedaba para meter más contundencia en el centro del campo y para jugar lo menos posible sabedor del valioso botín que estaba a punto de cosechar en un terreno complicado. Un aparatoso choque entre varios jugadores acabó con Alex Herrera lesionado, algo que supuso que el conjunto visitante tuviera que prolongar por cinco minutos una agonía que acabó en euforia.

granada b 0

don benito 1

3Gol: 0-1: minuto 77, Trinidad.

3Árbitro: Gallego Gambín (Murcia). Mostró tarjeta amarilla a los locales Cambil, Caio Emerson y Jean Carlos; y a los visitantes Pepe Bernal y Alex Herrera.

3Estadio: Ciudad Deportiva.

3Espectadores: 400.

3Recreativo Granada: Lejárraga, Antonio Marín, Héctor, Cambil (Yael, min. 63), Fran Serrano, Paco Torres, Jean Carlos, Andrés García, Nacho Buil, Caio (Adri Rivas, min. 80), Rubén Sánchez (Dani Moreno, min. 63).

3Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Álex Herrera (Ricardo Durán, min. 89), Ismael Heredia, Mario Gómez, Zambrano (Curro, min. 80), Abraham Pozo (Kofi, min. 71), Gonzalo, David Agudo, Pepe Bernal, David Ordoñez.