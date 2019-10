El Don Benito suma y sigue

Segundo triunfo consecutivo para el Don Benito de Juan García que le catapulta fuera de la zona de peligro. Fue ante un teórico rival directo por la permanencia, el Villarrubia manchego (0-1).

Había muchos alicientes previos. Y es que Villarrubia y Don Benito consiguieron sumar su primera victoria de la temporada en la jornada pasada. El cuadro local venció a domicilio al Mérida, actual colista, y afrontaba con esperanza la jornada con sus incondicionales de testigos. Los ciudadrealeños se enfrentaban a los calabazones en un duelo presumiblemente bastante abierto y con pronóstico nada evidente.

El Don Benito, que solamente tenía un punto menos que el Villarrubia, también consiguió el primer triunfo de la temporada la jornada pasada. Javi Sánchez, entrenador del Villarrubia, ya avisó en rueda de prensa sobre lo que quería cada semana de su equipo: un cuadro con los pies en el suelo capacitado para incomodar a cualquier rival que llegue al Campo Nuevo.

El partido se presentaba bastante interesante debido a que el Villarrubia llegaba de cosechar un triunfo importante contra el Mérida a domicilio, histórica por ser la primera en la categoría. El público llenó el estadio del Villarrubia para ver a su equipo, que salió muy metido en el partido y con ganas de sumar de tres en tres, desde luego.

En los primeros compases Fran Cortés y el extremeño Nando Copete (bigoleador en el Romano de Mérida) pudieron haber marcado el primer tanto del Villarrubia; sin embargo, los extremeños, apoyados en su portero Sebas Gil, de nuevo extraordinario en sus intervenciones a lo largo del día de ayer, se defendieron con mucho orden y acierto. El Don Benito se encomendó a los contragolpes y a disparos desde lejos, como el que protagonizó Manu Ramírez que se fue muy lejos de la meta manchega.

A pesar de que el Villarrubia mandaba en cuanto a posesión en el centro del campo, el Don Benito era muy peligroso a la contra. Artiles, pasada la media hora, estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo que lamió la base del poste. Tras los primeros avisos visitantes que no pasaron de ahí realmente pues no lograron su objetivo, el Villarrubia no generó muchas más ocasiones, aunque la mejor la protagonizó Carlos Martínez en un córner, pero finalmente no se concretó en el 1-0, como se quería desde la grada.

Y llegó el momento clave. El Don Benito robó un balón en la medular que acabó en saque de banda. Trinidad lanzó el saque desde la derecha al corazón del área para que Dani López entrara desde segunda línea y cabeceara en el punto de penalti que sorprendió al guardameta del Villarrubia. Era el 0-1 al filo del descanso, un mazazo para los intereses de los locales del que, en realidad, no se llegaron a recuperar en la continuación.

SEGUNDA PARTE / En la segunda mitad ambos técnicos cambiaron la decoración de sus equipos. El Don Benito, lejos de echarse atrás, se fue a agrandar el marcador. Agudo, de hecho, desaprovechó de forma incomprensible una gran ocasión que podría haber sentenciado el encuentro. El Villarrubia cambió las tornas y se encomendó a los contragolpes, y de ahí pudo empatar, aunque Sebas siempre tenía la manopla preparada.

La entrada de Fran Minaya, exjugador del Arroyo y el Cacereño, se convirtió en un balón de oxígeno para el Villarrubia. Él y Dieguito, exfutbolista del Diocesano, el Extremadura y el Villanvense en el extremeñizado conjunto local, fueron los que hicieron reaccionar algo a los locales, que siguieron intentándolo pero siempre se fueron encontrando con Sebas, todo un seguro de vida. El partido entró en una psicosis de nervios que afectó a los jugadores y afición. Desde la grada tiraron una botella de agua que el colegiado entregó al delegado. Fruto de esto el partido se alargó siete minutos.

El Don Benito, que estuvo muy bien plantado en el terreno de juego durante todo el encuentro, bajó el pistón y siguió defendiendo el resultado gracias a una defensa y un guardameta en estado de gracia. Estos tres puntos sirven a los extremeños para sobrepasar al Villarrubia en una valiosa victoria.

La primera victoria fuera ya ha llegado. Es evidente que el cuadro de Juan García podrá respirar ahora muy hondo de cara a las próximas citas.

Villarrubia 0

Don Benito 1

3Gol: 0-1 (44´) Dani López.

3Árbitro: Chavet García. Tarjetas amarillas a Carlos Martínez y Pablo por los locales; y a Santana, Gonzalo, Sillero por el conjunto visitante.

3Estadio: Campo Nuevo.

3Espectadores: 2.000.

3Villarrubia: Samu, Ricardo (Grillo, 63´), Carlos Martínez, Algisi, Andriu, Arribas (Fran Minaya, 78), Julio De Dios, Fran Cortés (Pablo, 76´), Pablo García, Dieguito, Nando Copete.

3Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Mario Gómez, Manu Miquel, Gonzalo, Manu Ramírez (Chule, 78´), Santana, Herrera, Dani López (Sillero, 62´), Artiles (Quico, 95´), David Agudo.