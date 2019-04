Dos charlas y cuatro puntos

Él dice que no hay ningún secreto. Nada fuera de lo normal, pero algo tuvo que decirles Juan García a sus jugadores del Don Benito para que en los últimos partidos en casa los suyos protagonizaran dos remontadas espectaculares. Contra Ibiza y San Fernando al descanso se iba 0-2, pero al final 2-2 y 4-3, dos reacciones una fortaleza mental y una fe difíciles de ver a estas alturas de temporada y contra equipos que se jugaban tanto.

En la era del llamado ‘coaching’ y de las charlas motivacionales quizá lo que dijo Juan García valdría oro. En los dos partidos el equipo no estuvo bien en los primeros 45 minutos y en la segunda parte derrocharon ímpetu y acierto. Tras el duelo contra los gaditanos, García reveló parte de lo que se les dijo en el vestuario. «Les dije que quedaban 45, que no nos centrásemos en los errores cometidos, que lo hablaríamos el martes, que había mucha gente apoyándonos fuera, que si metíamos un gol nos metíamos en el partido, que aprovechásemos al máximo el balón parado y que tirásemos a puerta», asegura el técnico rojiblanco quien no se da importancia en esta reacción, para él todo el mérito lo tienen los futbolistas que salieron al campo. «Mañana vuelve a pasar, les vuelves a decir lo mismo y a lo mejor te meten tres en la segunda parte. Es de ellos, lo han hecho ellos».

Ya desde el 46 el equipo fue a por el partido. Un ejercicio importante de confianza. El hecho de en el vestuario cambiar a un defensa por un centrocampista ofensivo era un mensaje claro de que no se daba nada por perdido. «Evidentemente no sale porque ya lo hayas hecho, tienes que volver a creer, tienes que volver a intentarlo y ayuda mucho que en el primer cuarto de hora ya has marcado un gol y te has metido en el partido».

Juan García siempre ha destacado que su vestuario es especial, el sábado volvió a incidir en que sin el trabajo y la manera de ser del grupo de jugadores del Don Benito sería difícil llegar a estas alturas de temporada fuera del descenso y del play out. «Han demostrado ese ADN de Don Benito que pedía Patri, que es conservar y consagrar el trabajo, el esfuerzo, la pelea, el no dar nada por hecho y no tirar la toalla y creo que así ha sido».

Orgullo máximo

El Don Benito llega al tramo final en buena posición después de una segunda vuelta para enmarcar, en la que ha conseguido el doble de puntos que en las 15 primeras jornadas de campeonato, pero aún necesitan entre tres y cinco puntos para lograr la permanencia matemática. «Estoy contento y muy ilusionado por lo que queda, porque creo que el equipo se merece conseguir el objetivo marcado a principio de temporada y este vestuario es para quitarse el sombrero», señalaba el técnico calabazón.

En principio el Don Benito sacó con nota el duelo contra el equipo más peligroso que tenía en esta recta final de liga, el San Fernando. Ahora toca visitar Marbella, con alguna opción de meterse en Copa del Rey, pero después se recibirá a Talavera y visitarán a la Balona, equipos que ya no se jugarán nada. El comodín es la última jornada en casa contra el Granada. «Estamos con 41 puntos, le metemos cinco al Granada, que para nosotros es nuestro rival, porque nuestro último partido en casa es contra ellos y es nuestra referencia y nos da una bola extra que nos da margen de error».

El Don Benito está a un paso de conseguir su objetivo, pero aún no lo tiene. La primera oportunidad será en Marbella el próximo sábado.