Dos hermanos y una misma pasión

No solo comparten apellido: también el amor por el kickboxing. Son los hermanos Julián y Rocío Lozano Pintado, que han sido convocados para representar a España en el Europeo que se está disputando esta semana en Hungría. Él en la categoría de -63 kilos y ella en la de -42 . «A mí me gustaba ver la lucha libre, así que un día mi madre me llevó a entrenar para probar y desde entonces, hasta ahora», cuenta Julián. Y como sucede en muchas familias, su hermana pequeña al ir a verle entrenar se aficionó y se apuntó al mismo club en el que llevan desde el principio de su trayectoria, el Santa Amalia, bajo la tutela de Víctor García.

Si es complicado destacar en cualquier deporte, en la familia Lozano Pintado han hecho pleno: dos hermanos que triunfan y que han mostrado un gran desarrollo. Solo este año, Julián con 17 y Rocío con 13 han conseguido medalla de oro en el Campeonato de España disputado en mayo y en el de Extremadura en abril, cada uno en su categoría. Ahora, están en el Campeonato de Europa, el «mayor reto» con el que se han enfrentado hasta el momento. «Cuando comenzamos nunca nos imaginamos llegar hasta aquí», comentan. Las competiciones comenzaron este lunes, tras un intenso fin de semana de preparación y presentación. Rocío se estrenó vistiendo los colores nacionales con muy buen sabor de boca tras vencer a la representante italiana en las modalidades de light y point logrando el pase a cuartos, fase que diputará hoy con la esperanza de seguir este buen camino. Julián, por su parte, en la categoría junior, consiguió también un doble pase a cuartos. Sin embargo cayó ante un rival croata ayer, poniendo fin a su andadura. «Nosotros hemos venido para aprender y para disfrutar, sin expectativas», declaran. Y es que para ellos ya es un gran triunfo tener la oportunidad de representar a su país en esta competición.

Un deporte de valores

«El kickboxing es un deporte que te enseña muchos valores», coinciden ambos. «Además haces muy buenos amigos», añaden. El aspecto que más les atrajo de esta modalidad es que una vez termina el combate la rivalidad se queda en el tatami. «Existe un respeto entre los participantes que no te encuentras en todos lados», dice Julián. Además afirma que «se puede practicar a cualquier edad e independientemente de la condición física».

Julián quiere seguir toda su vida comprometido con el deporte en general y con este en particular. Para ello está realizando el Grado Medio en Conducción de Actividades Físico-Deportivas. «Quiero abrir mi propio negocio. Tener un gimnasio donde dar clases de kickboxing y otras cosas». Rocío, aunque es más joven que su hermano, tiene las ideas tan claras como él y sabe que en un futuro seguirá haciendo «lo que más me gusta».