Dos pasos adelante, uno para atrás

La Segunda División B se acerca a su ecuador de forma muy distinta para los tres representantes extremeños. Dos están en números, en el camino correcto hacia sus respectivos objetivos. Son Badajoz y Don Benito. El tercero, el Mérida, vive en el barro y jornada tras jornada deja la sensación de no ser capaz de salir de su atasco.

Que el Mérida está en un atolladero es quizás la principal lectura de su derrota ante un rival directo en la lucha por la permanencia. La visita al Talavera era «muy importante», había dicho en la previa Diego Merino, que no quería hablar de final, aunque ahora sí aplica ese término para el compromiso del domingo ante el Villarrobledo (Romano, 17.00 horas).

No estuvo fino el Mérida en Talavera de la Reina, donde solo reaccionó cuando se vio por detrás en el marcador. Cuando ya era tarde. No es algo nuevo, ha vivido situaciones similares en encuentros anteriores. Aún así, estuvo a punto de al menos igualar la contienda. Pero es que la suerte es otro de los factores que no está acompañando a este Mérida.

En Talavera aguantó la primera parte, no fue peor que su rival. No sucedió lo mismo en el segundo tiempo. «No hemos estado todo lo bien que queríamos», confesó Merino, que reconoció tener puestas muchas ilusiones en ese partido. También en el siguiente, donde tendrán el apoyo de una afición que sigue con su equipos. A ellos les dijo el técnico que siguen «trabajando duro para darle la mayor de las alegrías. No nos vamos a dar por vencidos».

El Mérida se queda ahora a cinco puntos de la permanencia, a cuatro de la plaza de promoción. Tras recibir al Villarrobledo, otro rival directo por salir de abajo, cerrará el año visitando al UCAM Murcia. Acabar el 2019 fuera del descenso pasa por ganar los dos partidos. Y puede que ni así se consiga.

Un triunfo de quilates

En la senda correcta para alcanzar su objetivo está el Don Benito, que el domingo consiguió un triunfo de muchos quilates ante uno de los equipos más duros del grupo. Plagado de bajas (Trinidad, Álex Herrera, Gonzalo, Manu Miquel), el conjunto rojiblanco no fue inferior a un San Fernando que pelea por el playoff. «Son motivos para felicitar al equipo por su esfuerzo, por la puesta en escena y por el resultado», dijo el técnico Juan García.

El gran juego del Don Benito no fue ninguna novedad. Es la tónica habitual, aunque no siempre los resultados acompañan, recordó García. «Es fútbol es una mentira», dijo tras ganar al San Fernando. «La semana pasada hicimos un gran partido [ante el Córdoba] y lo perdimos».

Tiene ya 20 puntos el Don Benito, ocho más que hace un año, cuando no alcanzó esa cifra hasta la jornada 23, a principios de febrero. Recibe este domingo al Talavera, cuando repite horario de mañana y jugará a las 12.00, y cerrará el 2019 ante el Villarrobledo.

Con cara de felicidad encarará la semana el Don Benito, cuyo entrenador asegura que el único objetivo es seguir mejorando día a día, «competir en cada partido y, por supuesto, seguir sumando. Es lo que llevamos haciendo desde que se inició la liga».

Sin relajarse

En la mitad de los partidos que se han disputado, ocho, ha dejado el Badajoz su portería a cero. Los tres últimos han sido así. Es el tercer equipo menos goleado del grupo. El tercero que más tantos marca. El que mejor balance tiene de goles a favor y en contra, más 13. Pero el mensaje de su entrenador, Mehdi Nafti, tras golear el domingo al Recreativo Granada (4-0) fue que aún «quedan cosas por pulir». Logico tras un cambio de sistema. «Hay que seguir trabajando y mejorando –insistió Nafti–. Es más fácil trabajar con serenidad. Los chicos están convencidos del sistema, que no significa que durará toda la temporada, pero el trabajo es más fácil cuando la dinámica de resultados es buena».

Pelea por lo máximo el conjunto blanquinegro y la mejora constante es el único camino para conseguirlo. «Hay que seguir trabajando y analizar durante la semana que con lo que hicimos en el primer tiempo, llegando tarde a la presión, defendiendo mal entre líneas, dejando al rival correr a la espalda de Héber y Toni, hay cosas que mejorar. No nos sentaremos mirando la clasificación, que se queda en ese dato, pero no es suficiente para lo que queremos», añadió el preparador franco tunecino.

Tras superar el pequeño bache de finales de octubre y principios de noviembre, el Badajoz se ha situado a una victoria del liderato y peleará por asaltarlo en las dos jornadas que cierran el año, Villarrubia a domicilio y Murcia en casa, aunque no depende de sí mismo, necesitará que falle el Cartagena, que tiene dos partidos complicados (UCAM Murcia y Yeclano), aunque ambos en casa.