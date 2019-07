La edad no es el obstáculo

«Si has perdido, tienes que entrenar más». Palabras de Juan Vicente Izquierdo, campeón de España de duatlón cros en la categoría de 65 a 69 años, competición celebrada durante el pasado mes de junio. ‘Caramelo’, apodo ante el que responde, es natural del Casar de Cáceres, al igual que su mujer y su mayor apoyo, Magdalena, a la que conoció a los 13 años. Él tiene ya sesenta y tantos. «Si no fuese por mi mujer no estaría en este mundo, es mi mayor apoyo y la persona que más quiero». El atleta trabajó para Alcatel, empresa de telecomunicaciones. Durante el periodo en el que permaneció en esta viajó por todo el mundo, siempre dedicando tiempo al deporte, en concreto al ciclismo. «Yo vengo de la bicicleta, llevo nada más que tres años en el mundo del duatlón».

Desde que se jubiló, hace tres años, impulsado por su gran amigo y compañero en el mundo deportivo Quini Carrasco, inició su andadura en las competiciones de duatlón con el Extremadura Triatlón. Desde entonces entrena todos los días dedicando varias horas de la mañana a correr, siempre acompañado de su perro, y otras tantas horas por la tarde a la bicicleta. «El atletismo es más gratificante, enriquece más», proclama.

Durante esta breve pero intensa etapa deportiva, compitiendo de manera ‘profesional’, el casareño ha conseguido notables clasificaciones, desde el primer puesto en el Campeonato Europeo de Duatlón 2019 y en el Campeonato de España de Duatlón Cros, hasta lograr el quinto puesto en el Campeonato Mundial disputado en Pontevedra este mismo año, a un segundo de alcanzar la cuarta posición.

«El problema que tenemos los mayores es que no recibimos ningún tipo de ayudas de la Federación Española de Triatlón», confiesa con tono indignado. El atleta se queja ya que ni él ni sus compañeros reciben algún tipo de subvención por parte de la federación, teniendo que pagar de su propio bolsillo todo tipo de gastos, desde el alojamiento y los desplazamientos hasta las equipaciones, que se compran ellos mismos: «El año pasado gasté unos 7.000 euros».

Proyectos de futuro

«En este deporte se pierde más veces de las que se gana y te llevas muchos disgustos. Hay que saber perder y relajarse». Aunque le ha aportado muchas alegrías, Juanvi reconoce que el mundo del deporte es muy duro y que por mucho que se entrene un imprevisto puede eliminarte de la competición. Una situación que vivió en sus propias carnes cuando un ataque de alergia le obligó a abandonar en medio de una carrera. «Es un deporte de sufridores, pero si uno quiere puede con todo».

Pese a su edad y a tener que acudir todas las semanas al fisio debido a problemas en el bíceps femoral, no pone fecha fija a su retirada, poniéndose como principal objetivo conseguir el oro en el próximo Campeonato Mundial de Duatlón. «Seguiré compitiendo mientras pueda».

Aunque frente a las peticiones para que la temporada que viene el atleta se sume también a la modalidad de natación, ‘Caramelo’ responde: «Yo solo nado para no ahogarme».