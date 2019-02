Eder, el goleador decisivo

Tiene nombre de crack brasileño del mundial de España 82, aquel que compartía magia con Sócrates y Zico. Era la época del doblete del Athletic de Bilbao, de jugadores como Urquiaga y Urtubi, de su misma cuna, Barakaldo, como el técnico Javier Clemente. Él nació años después, formando parte de la cantera de Lezama y llegando al filial de los leones. Hace una década jugó con Herrerín, Muniain, Beñat, Susaeta, Iturraspe... En el Sestao River coincidió con Ibai Gómez, en el Celta B con Denis Suárez, Sergio Álvarez y el extremeño Carlos David y en el Lemona con el exblanquinegro Jon Solaun.

A sus 31 años, Eder Diez Sánchez (Barakaldo, 15-7-1987) vive uno de los mejores momentos de su carrera en el Badajoz. Siempre que él marca gana el equipo y es el goleador de los tantos decisivos: gol de la victoria ante el Don Benito en el último minuto, gol de la victoria ante el Melilla en el último suspiro de la primera parte y gol de la victoria frente al Ibiza en un partido con uno menos desde el minuto 7, pero con diez más. Además, sentenció la contienda en Granada ante el Recreativo y en la goleada ante el Sanluqueño, 4-0, marcando el segundo.

«Diría que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Estar fuera, en otro país, me ha ayudado un poquito y ahora estoy disfrutando de ello», declara el delantero del Badajoz.

La brillante victoria ante el Ibiza ha sido el mejor partido de la temporada. «Se nos puso cuesta arriba desde el primer minuto con la tarjeta a Mario. Con la expulsión de Toni se veía todo bastante negro, pero tiramos de corazón y de alma con el apoyo de la afición para conseguir una gran victoria».

Nuevo técnico, nuevo rol

De Higón, quien le asistió para que marcara un golazo de cabeza, dice que «es el Speedy González del Badajoz. Es una auténtica locura verle correr por la banda. Hablamos en el calentamiento de lo que queríamos y me puso un balón donde tenía que ponerlo. Con la expulsión de Toni otros equipos hubiesen bajado los brazos, pero hicimos todo lo contrario y el trabajo dio sus frutos».

Preguntado por las causas del cambio del Badajoz de Patxi Salinas al de Mehdi Nafti, Eder considera que «al final ha sido creer que podemos, que pase lo que pase somos los que somos. Nos hemos reforzado en el mercado invernal, esperamos dar continuidad a este buen trabajo, acoger a la gente que viene nueva, meterles la mentalidad y hacer un buen trabajo».

Con Patxi Salinas solo jugó dos partidos como titular y en medio, pocos minutos. En cambio, Mehdi Nafti le está dando mucha más confianza y ha sido titular en todos los partidos excepto Málaga y Murcia. «Es algo que igual no entendí mucho. Respeto la decisión del entrenador e igual tenía otra mentalidad o sistema en el que no encajaba tanto, pero seguí trabajando, sabía que tarde o temprano llegaría mi oportunidad y los goles. Nafti me ha dado más confianza, igual es un poco más cercano y eso me ha ayudado más a la hora de transmitirme lo que quiere y decirle yo lo que puedo aportar. Está siendo la combinación perfecta».

El gol que cambió todo

Marcar el gol de la victoria ante el Don Benito en el último instante cambió su situación. «Fue un gol que no voy a olvidar, que nos dio un punto de inflexión en una temporada en la que estábamos pasando un momento complicado en la que los resultados no llegaban aunque jugábamos muy bien. La victoria nos dio confianza y moral y el equipo fue creciendo».

El Badajoz de Nafti suma 19 puntos de 21 en casa y le falta ganar fuera, reconoce Eder. «Dar ese paso al frente cuando salimos del Nuevo Vivero. Esperemos esta semana traernos los tres puntos del Ejido después de esta victoria que nos ha reforzado aún más».

De su trayectoria, Eder Díez recuerda que entró en Lezama con 17 años. «Coincidí con grandes jugadores top en el fútbol y tengo contacto con algunos de ellos como Ibai y Iago. Entré en un mundo que desconocía con pretemporadas exigentes y tanto nivel, pero me adapté y disfruté durante años en la cantera». Ha jugado con grandes futbolistas y aunque se queda «con todos», sobresale un nombre que le sorprendió. «Lo de Muniain era otro nivel, otro mundo. Él tenía 16 años cuando empezó a entrenar con nosotros en el equipo B y era fuera de lo normal, con un tren inferior potentísimo, nadie podía pararlo y tenía un desparpajo que asombraba a su edad».

¿Cómo se lleva salir del Athletic? «Estaba en casa y en el club de mi corazón, igual fue un poco duro, pero disfruté de un sueño, del que aprendí muchísimo e intentar llevarte eso por los equipos que estoy y una etapa para el recuerdo».

Athletic, Sestao River, Celta B, Lemona, Ourense y Pontevedra en España y una amplia experiencia en Portugal: Chaves, Pedras Salgadas, Mafra, Pedras Rubras, Covilha, Varzim, Fafe... Eder explica cómo surgió la oportunidad del fútbol luso. «Estando en el Ourense, el padre de un compañero mandó un video de su hijo a Portugal, aparecía yo también, se pusieron en contacto conmigo y me apetecía vivir, salir de la zona de confort y fue una experiencia increíble que me enriqueció muchísimo. De todos los equipos guardo muy buenos recuerdos. Ahora he vuelto a España para disfrutar lo máximo».