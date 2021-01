Edu Salles, el goleador seducido

«En Extremadura no estoy por dinero, ya que hay que valorar otras cosas más importantes. Mi mujer y yo vivimos muy bien aquí y pensamos en quedarnos. Tenía una oferta de Finlandia, pero me quedo». Edu de Salles Oliveira, ‘Edu Salles’ (Curitiba, Brasil, 6 de abril de 1990), delantero del Miajadas, es un trotamundos del fútbol que disfruta de su profesión, pero que antes ha gozado de esa condición en países tan variopintos como Georgia, Bolivia, Lituania o Tailandia. Todo, en torno a un único protagonista: el balón, al que profesa un amor absoluto.

Edu Salles, que ha logrado cuatro goles en sus últimos dos partidos en el equipo que entrena Aitor Bidaurrázaga, vive feliz en su nuevo destino, el segundo en la región tras su paso por un Trujillo al que llegó a finales de 2018 y en el que anotó 20 goles en otros tantos partidos. A sus 30 años, lo tiene claro: «para mí todo es fútbol, es lo más importante. Por eso me cuido tanto, con nutricionista, comiendo sano, a las mismas horas... esto no lo he dicho hasta ahora, pero quiero seguir jugando hasta los 40 años», afirma convencido.

Su historia no es la de un jugador cualquiera. Tras destacar en las categorías inferiores del Atlético Paranaense, un club importante en la élite de su país (es el máximo anotador histórico, con 265 goles), debutó en la máxima división «con 17 años, pero el año fue mal y con cuatro entrenadores».

Desde entonces, su vida ha sido un continuo ir y venir por diferentes países, con experiencias de todo tipo. «En Georgia no me pagaron, y hace un par de años me debían 45.000 dólares; ahora me imagino que bastante más», revela, y todo ello tras denunciar su caso en la FIFA y esperando recibir lo que se trabajó.

Un creyente

«Siempre he estado en Primera de todos los países en los que he jugado, menos en España», dice. En Brasil, al que volvió en 2013, ascendió desde Tercera con el Joinville Esporte Clube haciendo lo que más le gusta: golear, «que es algo que he tenido la suerte de hacer siempre, gracias a Dios».

Es precisamente su condición de creyente la que dice que también le ayuda, según cuenta. «No rezo solamente antes de los partidos; lo hago mucho», revela.

Una parte muy importante en su día a día es su mujer, Juliana, también muy satisfecha en Miajadas. A ella, a la que conoció a través de una prima en Río de Janeiro, de donde es natural, le gusta también la meditación. «Nos ayuda mucho en el día a día», comenta Edu en un castellano muy correcto, que aprendió en Bolivia, y perfeccionó con su propia esposa en una academia en Cáceres.

¿Por qué vino a España hace un par de años? Un conocido, Ralf Sousa, le había conseguido una prueba en el Alcorcón, pero prefirió asegurar su destino en Trujillo y ahí, pese a ser en la Primera extremeña, destacar y ascender con su club. Después, el año siguiente, problemas burocráticos y la pandemia solamente le permitieron jugar 12 partidos, con seis tantos anotados con los de Maxi Ovejero.

Lo de cambiar de aires de este admirador de Romario y que tuvo de compañeros a Aleksadro (Juventus) y el meta Neto (Barça) se pudo gestar cuando Edu Salles fue llamado para jugar la Copa de las Regiones con la selección extremeña, con su relación con su compañero Rubén Falé en el combinado regional. «En junio ya nos vinimos a Miajadas. Hicieron un esfuerzo y yo también. En Trujillo no podían hacerlo, por eso no me quedé», dice.

«A ver cómo salen las cosas al final», dice Edu Salles cuando se le cuestiona cuál va a ser su objetivo y qué ocurrirá en las próximas temporadas, ya que insiste en que su carrera se prolongará bastantes años más.

Él, ya seducido por España, su «paz» y su gastronomía («me gustan mucho los ibéricos, pero no puedo comer mucho» tiene claro que tiene condiciones para, al menos, jugar en Segunda B. De hecho, espera que su cifra de goles aumente y que incluso sueña con los 20 tantos (ahora lleva 6 en 10 jornadas, una estadística pobre para él). «A ver si con el Miajadas o sale algo por ahí».

¿Director deportivo?

¿Y después del fútbol de jugador, qué?. El protagonista responde: «no lo quiero pensar, no me lo he planteado de verdad, aunque yo espero que quede mucho para eso... pero tendrá que ser algo de fútbol: director deportivo, por ejemplo, no sé». En efecto: el delantero del Miajadas vive muy intensamente su condición de futbolista.

La clave es conocer por qué no ha triunfado a lo grande. «He tenido otras épocas. Ahora ya he llegado a la madurez. Me encuentro mejor que nunca», asume, y para ello su mujer esa clave, reflexiona. «También las he tenido», comenta este hijo de una familia de clase media brasileña y con una hermana, Bruna, casada con un futbolista.

Preguntado por si con su sueldo en el Miajadas le da para vivir bien, expone que para el día a día puntual. Seducido por Extremadura, él solo piensa en el gol «y en que el equipo gane, claro».