«El Cáceres continúa sufriendo por los mismos errores», afirma Blanco

El Cáceres Patrimonio se hunde arrastrado por los mismos errores que le han llevado hasta esta delicada situación. El viernes en la derrota ante el Carramimbre Valladolid (66-74), fueron menos numerosos, pero igual de determinantes. «Hemos seguido guiones parecidos a los de otros partidos», se lamentó el técnico Roberto Blanco. El equipo empezó bien, casi siempre lo hace, pero con el paso de los minutos aparecieron las situaciones «incomprensibles»: tiros forzados, poca movilidad del balón, desestructuración defensiva... Fue en el segundo cuarto, cuando el conjunto verdinegro solo consiguió unos «paupérrimos» 7 puntos «que no son dignos de esta liga».

Pase lo que pase hoy en el Barça B-Arraberri, el Cáceres cerrará la jornada penúltimo y a dos victorias de la permanencia. Y la próxima parada es en la cancha del líder Betis, invicto esta temporada en su cancha, aunque Blanco se niega a dar ese partido por perdido. «Soy un competidor nato, compito para gana. El que piense que no se puede ganar en Sevilla, que nos lo diga y esta semana se quede en casa, no vamos a ir a Sevilla ni de excursión ni a hacer turismo». Ese partido será el sábado día 9.

ARBITRAJE / Sin echar la culpa de la derrota al arbitraje, Blanco sí se sintió perjudicado. «Tengo la sensación de que los árbitros no me respetan», dijo., «hay decisiones que me dejan dudas». También hay que tener en cuenta, reconoció, que la plantilla del Cáceres juega con mucha presión, «mucha ansiedad», y producto de eso fueron las dos técnicas seguidas de Luis Parejo que acabaron con el jugador eliminado. «Ahí ya nos hemos ido por completo. «Está apesadumbrado porque sabe que ha perjudicado al equipo», contó el técnico sobre Parejo. «Luis no nos puede dejar solos en ese momento, cuando era uno de los jugadores que estaba dando un paso adelante». «Nos quedan diez finales, no hay nada imposible. Vamos a Sevilla con ganas de dar la sorpresa», dijo después el capitán en un mensaje difundido a través de las redes sociales del club.