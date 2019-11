«El último partido nos hizo daño, toca pasar página»

Miguel Ángel Ávila (Cáceres, 3 de octubre de 1981) entrenó al Diocesano hace dos temporadas en su estreno en la categoría logrando una meritoria séptima plaza. Este es su segundo año en el Arroyo.

–¿Cómo llega el Arroyo después de dos derrotas, la última jugando en superioridad 70 minutos?

–El último partido nos ha hecho daño. Jugamos mal, el Llerenense nos superó en intensidad y no le pongo ningún pero a su victoria, fueron mejores. Toca pasar página, recuperar a los jugadores tocados y competir el domingo lo mejor posible.

–Físicamente, ¿está pasando factura la carga que lleva la plantilla?

–Sí. Estamos en el pico más bajo de la temporada, aunque también es normal. Tenemos que tratar de ganar cuanto antes y coger confianza.

–Y llega el Diocesano con siete partidos consecutivos sin perder…

–Pero a mí el Diocesano no me preocupa, me preocupa mi equipo, que estemos a buen nivel y manifestemos las ganas de los entrenamientos en el partido.

–¿Alguna receta especial para parar a Javi Bernal?

–Receta colectiva. Sabemos que está en un gran momento, con mucha confianza, y le sale todo, pero el Diocesano no es sólo Javi Bernal, tiene muchos buenos jugadores. Pero lo que me preocupa es mi equipo y que nos salga bien lo que planteemos.

–¿Es especial para usted siempre jugar contra el Diocesano?

–Claro que sí. Me he criado allí y para mí es complicado tenerlos enfrente, pero eso ahora mismo es secundario.

–¿Es la primera vez que se enfrenta en los banquillos a Adolfo Senso?

–Sí, es la primera vez, pero solo estoy centrado en pensar en cómo ganar el domingo y que mis jugadores recuperen la confianza y es indiferente el rival que sea y el entrenador que esté en su banquillo. Hay que respetar al Diocesano porque lo está haciendo bien, pero nosotros también hemos demostrado que si estamos bien podemos ganar a cualquiera.