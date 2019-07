Ángel Pajuelo: «El Villanovense es mi familia y me siento muy valorado»

Despejó las dudas rápidamente. En cuanto alguien empezó a rumorear en redes sociales sobre que estaba en el mercado el propio Ángel Pajuelo se adelantó hasta a su propio club para asegurar que quería quedarse en Villanueva de la Serena. Lo hizo con una foto de Francesco Totti, que pasó toda su vida deportiva en la Roma. El capitán verde y el ‘capitano giallorosso’, a distinto nivel, son ejemplo de fidelidad absoluta. El reto es volver a Segunda B.

–¿No se ha pensado ni por un momento no seguir en Villanueva?

–No, para nada, al final yo quiero estar aquí, yo me quiero retirar aquí y el club también lo desea. Así que otro año más, vamos firmando año a año porque tampoco quiero aprovecharme de la situación ni viceversa e ir año a año. Quiero retirarme aquí dentro de muchísimos años.

–Lo de la foto de Totti gustó mucho a los aficionados. A distintos niveles tienen muchas cosas en común.

–Durante todo el año voy diciendo que me quiero quedar aquí, soy así, fue espontáneo todo. Si me quiere el club voy a seguir. El Villanovense me ha formado, es mi familia y estoy muy a gusto. Además me siento muy valorado. Al final algún club te puede dar más dinero, pero yo valoro la comodidad y el poder estar aquí.

–¿Ha tenido ofertas estos días previos al anuncio o en los últimos años?

–Como oferta formal no. Te llaman compañeros o gente del fútbol preguntándote qué vas a hacer y yo les digo que de aquí no me voy a mover. Vamos a ser realistas, tampoco me ha llamado nadie de un Segunda A. Soy consciente de donde estoy. Por eso desmentí ese tweet, porque era mentira. Algunos lo usarían para aprovecharse, yo no.

–¿Aunque han pasado varias semanas se puede dar una explicación fácil de lo que ha pasado la última temporada?

–La tiene. Estás ahí porque has hecho las cosas mal. Han sido un cúmulo de errores que habrá que solucionar porque el palo ha sido duro. El club estaba súper bien estructurado y nos vamos otra categoría y va a ser difícil subir. Eso no te lo garantiza nadie ni trayendo a los mejores de Segunda B. Hay que evaluar lo que hemos hecho mal, que no vuelva a suceder y poner al Villanovense en donde se merece. Va a ser complicado, nos tenemos que adaptar a la categoría porque va a ser muy distinto.

–Usted ya sabe lo que es ascender con este equipo. ¿Cómo afronta esta campaña?

–Con el chip renovado y la máxima ilusión de devolver al Villanovense a Segunda B. Sabemos que va a ser complicado pero tenemos ganas de que empiece porque el reto es bonito, ilusionante y difícil, pero es lo que el futbolista quiere: que haya competitividad.

–¿Ha hablado con el nuevo míster, con Pepe Masegosa?

–No. Aún no he tenido la oportunidad, pero hemos hablado Javi, Tapia, José Ángel y yo y estamos muy contentos de jugar todos juntos con la misma camiseta y sabemos que el reto es difícil pero hay ilusión.

–¿Cómo crees que será la plantilla el año que viene?

–La idea es clara, volver a Segunda B. Creo que el equipo va a ser muy competitivo porque para subir tienes que hacerlo, pero con los pies en el suelo. Hay que adaptarse a la categoría.

–Cacereño, Moralo, Extremadura B, Coria… ¿Cuál será el rival a batir este año?

–Los que has dicho y alguna sorpresa. Prefiero ser prudente y ver qué pasa cuando empiece la temporada. Prefiero no sacar pecho porque en el fútbol si sacas pecho te lo hunden. Hay que tener siempre los pies en el suelo y no creo en favoritos porque jugamos cada fin de semana once contra once. Hay que competir los partidos lo máximo posible y respetando a cada rival, porque nos lo van a poner muy difícil.

–La semana que viene se presentará la campaña de abonados. ¿Cómo cree que responderá la afición?

–La afición cada vez que la necesitemos nos va a apoyar, nos va a ayudar. Seguro que van a estar los mismos estemos donde estemos y ojalá esa gente que tenga duda se enganche porque sin ellos nosotros no somos nada y que vayamos de la mano porque si estamos juntos antes volveremos a donde tenemos que estar.