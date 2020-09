Elías Pérez, el poso de la experiencia

No hay muchos futbolistas que puedan contar en su tarjeta histórica con más de 200 partidos en Segunda B, entre Cacereño, Villanovense, Linense y Marbella. De aquel Elías Pérez intrépido, que gambeteaba por las bandas y la mediapunta del CPC de Pedro Pablo Braojos allá por el año 2011 ya no queda mucho. O no queda tanto. Si aguanta la calidad que ya se le atisbaba entonces y, sobre todo, aflora el poso de la experiencia del que va a aventurarse a su décima temporada en la categoría de bronce. Casi nada.

El centrocampista natural de Puebla de Sancho Pérez tiene en Almendralejo su gran reto de buscar el ascenso a Segunda. Ha crecido con el paso de los años en su fútbol y, especialmente, en el control del juego, algo que han ido valorando mucho sus entrenadores y le ha permitido enrolarse en proyectos ambiciosos. Ya lo intentó el año pasado en Marbella y ahora tendrá la oportunidad con el Extremadura, que se ha jugado muchas cartas para estar entre los mejores. «Estoy muy contento porque es un gran reto para mí y espero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Extremadura».

Sobre el terreno de juego, Elías Pérez ha evolucionado de la libertad creativa al orden y equilibrio sobre el campo. «Creo que con el tiempo me he ido haciendo un medio centro que aporta equilibrio, ofrece salida de balón y da criterio al equipo», decía antes del entrenamiento matinal. Está encantado con el vestuario y compañeros: «se ve un grupo sano y veo cómo los jugadores están a muerte con el míster. Sabemos que estamos ante una pretemporada atípica por los protocolos, pero esperemos que todo se resuelva cuánto antes y compitamos».

Lo que no termina de convencerle a Elías es el nuevo formato de la Segunda División B. Considera que se pierde porcentaje de posibles ascensos al haber sólo cuatro entre más equipos y estaba más cómodo con el que ha conocido durante tantos años en la categoría: «particularmente, me gustaba más el otro formato. Esto parece como un parche para subir o bajar. Pero hay que amoldarse pronto, empezar fuerte y es lo que hay», señala.

En Almendralejo, Elías Pérez puede ser ese jugador que tanto han echado de menos en el estadio Francisco de la Hera durante las últimas temporadas. Un perfil de jugador creativo, controlador y temporizador del fútbol que está dispuesto a pelear por su gran sueño: un ascenso al fútbol profesional.