Emocionante título para Campillo en el quinto hoyo de desempate

El cacereño Jorge Campillo consiguió su segundo título como golfista profesional. Tras el sumado hace un año en Marruecos, se impuso el Commercial Bank Qatar Masters, disputado en el campo Education City de la capital qatarí, Doha.

Lo logró además de una forma muy emocionante: en el quinto hoyo de desempate con el escocés David Drysdale, con el que había llegado completamente igualado al final de la cuarta jornada. Ambos mantuvieron la equilibradísima pelea en los cuatro hoyos anteriores hasta que Campillo logró un birdie decisivo en el 5 mientras que su oponente se quedó en el par. Un acierto suyo desde 6 metros sentenció ante el aplauso del público del pequeño emirato árabe.

Toda la jornada fue un pulso constante entre los dos jugadores, con Campillo casi siempre por delante con una ligera ventaja que a veces se estiraba y otras se empequeñecía.

Sin embargo, y justo cuando parecía que se iba a anotar el triunfo, cometió un doble bogey en el hoyo 16 (un par 4 que completó en 6) que le hizo perder los dos golpes de diferencia que había conseguido acumular con mucho esfuerzo y precisión.

Campillo terminó firmando una tarjeta de 72 golpes y Drysdale, de 71, lo que dejaba la situación totalmente igualada con 271 en total después de los cuatro días de competición. Eso obligaba a una ‘muerte súbita’ en la que el extremeño logró por fin imponerse, no sin sufrimiento.

Con los puntos logrados en Catar ha dado un buen espaldarazo a su clasificación en el Circuito Europeo, en que había empezado de modo muy discreto esta temporada. Cuando arrancó este torneo ocupaba el puesto 105, pero de repente se ha puesto decimocuarto en la llamada ‘Race to Dubai’. Además, se embolsará 258.655 euros por su triunfo.

AHORA, A POR EL TERCERO / Campillo se mostraba contento cuando fue entervistado para los medios del circuito justo después de recoger su trofeo, pero es una persona bastante controlada en sus emociones. «No he jugado demasiado bien en los primeros hoyos, pero después mejoré. Tenía algo de temor a lo que pudiese pasar en el hoyo 16 y fallé, pero no me vine abajo porque pensé que todavía estaba en el partido. Debes tener paciencia en ese tipo de situaciones», comentó.

Supo entonces sobreponerse a haber tenido el torneo tan cerca y no haber podido culminar. «A continuación he conseguido meter buenos putts y ha sido una gran victoria», añadió.

El triunfo le llega después de cambios importantes en su vida deportiva y personal. Borja Martín Simo, que había sido su caddie durante toda su carrera profesional, que arrancó en 2009, decidió abandonar un puesto que ocupó Jesús Legarrea. Además, en diciembre se casó, lo que trastocó su rutina de preparación invernal. «Ha sido muy trabajoso, pero aquí está la recompensa. ¿Ha sido duro? Pues sí. Hubo un momento en el que terminaba de conseguir lo que quería. He tenido que entrenar mucho», explicó.

El triunfo en Doha se produjo en el Education City GC, un recinto diseñado por otro español, José María Olazabal. «Estoy orgulloso de ello. Es muy buen campo. Tienes que hacer un poco de todo. Ahora vamos a celebrarlo un poco y a pensar en la tercera victoria», apostilló.