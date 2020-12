Emotiva despedida de José Ángel del Villanovense

José Ángel González se despidió este martes del Villanovense con una emotiva carta en el que agradeció el buen trato recibido por la afición, compañeros y junta directiva y en la que dejó claro que Villanueva de la Serena siempre ocupará un lugar especial en su corazón. Se va así un futbolista que siempre ha tenido una conexión especial con el aficionado serón.

En esta carta, publicada por la entidad serona en redes sociales, aseguraba haber vivido momentos imborrables, como los dos ascensos y el playoff a Segunda A: “Me enseñasteis que con humildad, trabajo y sacrificio se puede conseguir todo lo que te propongas en el fútbol y en la vida”.

En su despedida José Ángel también tuvo palabras especiales para el presidente de la entidad, José María Tapia: “Ha sido un padre deportivo, siempre me ha tratado como a un hijo. Hemos reído, llorado, hemos vibrado, hemos vivido grandes momentos pero también hemos discutido bastante, siempre he notado que podía contar con él, para lo bueno y para lo malo siempre has estado ahí, sin ti este club no sería lo mismo”.

José Ángel González cierra así, a sus 35 años, su segunda etapa en el Villanovense. La primera fue entre 2013 y 2015, con el primer ascenso para él y la fase de ascenso a Segunda A. El año pasado volvió de nuevo, procedente del Badajoz, como un fichaje de lujo para la tercera. El futbolista pacense cumplió sobre el terreno de juego pero las lesiones le mantuvieron en la grada en la segunda vuelta. Esta temporada apenas estaba contando para Álvarez de los Mozos, sólo disputó cuatro minutos contra el Socuéllamos.

En su adiós José Ángel también se ha acordado de sus compañeros de equipo: “Mis capitanes, mis amigos, se me parte el corazón sólo con nombrarlos, me habéis hecho muy feliz”.

Tras publicarse el escrito se publicaron numerosas muestras de cariño por parte de aficionados, compañeros y ex compañeros y directivos. También desde el club le han dado las gracias por todo lo que ha dado en las tres temporadas y media que ha vestido de verde: “Un villano más, alguien que se embarcó en un proyecto arriesgado y apostó por nuestro escudo, cuando estuvimos abajo, dando todo por conseguir devolvernos, de nuevo, a Segunda B”.