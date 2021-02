Un empate que aleja a Calamonte y Extremadura B

0 - CALAMONTE: Fuentes; Tete, Parra, Fran, Alexis; Juanan, Pildo (José Luis, min 78), Berna; Enrique (Tarik,min 67), Kike Roldán (Isaac, min 67) y Carrasco (Troi, min 88)

0 - EXTREMADURA B: Collao; Gato, Melli, César, Parada; Gonzalo, Mbia (Gbane, min 67), Fran; Dani Pérez (Vargas, min 46), Musa y Chiscano (Viera, min 46)

Árbitro: Muñoz Blázquez amonestó a los locales Alexis, Kike Roldán y José Fuentes; y a los visitantes Mbia y Gato.

Incidencias: Municipal de Calamonte, con 300 espectadores.

Oportunidades no faltaron para ambos conjuntos, pero los goles no llegaron ni para el Calamonte ni para el Extremadura B (0-0). En un día marcado por la lluvia, los aficionados tenían ganas de ver un buen duelo en el Municipal calamonteño, y lo vieron aunque falto la esencia del fútbol. Intenso y atractivo, así se puede definir al choque entre los pupilos de Ortiz y de Ruiz.

Empezó avisando el Calamonte, con un remate acrobático de Carrasco que no llegó a tomar portería pero que puso sobre aviso a los jugadores del Extremadura B. Volvió a tenerla otra vez Carrasco, esta vez de cabeza, pero no atinó el ariete a conectar un buen remate. Ruiz arengaba a los suyos y estos empezaron a espabilar. Disparo de falta de Cesar que no coge portería, pero que hace despertar a los de Almendralejo.

Se sucedían las ocasiones, pero no se hacía ninguno de los dos combinados con el control del balón. El mediocentro empezó a sobrar y se empezó a jugar por bandas, con un Enrique muy activo durante todo el choque para los intereses del Calamonte. Centros y más centros que no encontraron rematador, pero que sembraban la duda en la defensa del filial del Extremadura. Por su parte, los de Ruiz, buscaban constantemente filtrar balones para Fran, que entre líneas cuajó un gran choque.

Probó suerte Gonzalo desde lejos, pero no sorprendió a Juan, que no tuvo excesivo trabajo. Mediada la primera parte llegó una de las jugadas polémicas del partido, Carrasco carga la pierna para disparar y lo derriban. La duda es si fue dentro o fuera del área, pero el colegiado no decretó la infracción para enfado del delantero y del público que asistió al encuentro. Y con más interrupciones que juego se llegó así al descanso.

Misma tónica tras el descanso

Empezó la segunda mitad con un Extremadura B más metido en el choque. Tuvo varias oportunidades en botas de Chicano y Fran, pero ninguna de ellas fue lo suficientemente peligrosa como para inquietar al guardameta blanco. Reaccionó el Calamonte con una buena jugada por la banda diestra entre Marcos y Enrique, que acabó con un centro peligroso y un buen remate de Carrasco que se envenenó y que hizo trabajar a Collao para enviar el balón por encima del larguero.

Bajó el encuentro en ritmo, que no volvió a cobrar emoción hasta el tramo final. Primero fue Fran quien se plantó mano a mano ante Juan, un duelo del que salió vencedor el portero blanco, que evitó así el tanto del conjunto de Ruiz con una buena parada. Y rápidamente tuvo la réplica el Calamonte, con un disparo lejano de Parra que quiso sorprender al portero chileno del conjunto de Almendralejo.

Y en el último suspiro del choque, Tarik pudo dar la victoria al Calamonte. No se entienden bien Melli y Collao y el delantero blanco aprovecha el caos para meter el pie. El balón sale rodando lentamente para finalmente estrellarse en el poste. Un empate que aleja al Extremadura y al Calamonte de los puestos cabeceros y que deja con mal sabor de boca a ambos. Tendrá que reponerse rápidamente el conjunto de Alberto Ortiz de esta mala racha --una derrota y dos empates-- en los últimos duelos para recibir el jueves al Moralo en su encuentro atrasado.