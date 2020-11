Empate a nada entre Plasencia y Moralo

0 - UP PLASENCIA: Sergio Moya, Genís Balaguer, Lolo, Juanals, David Calle, Jojo, Alberto Núñez (Sergio Noche, min.56), Borja Encada, Aarón Fernández, Kofi (Diego Sánchez, min.78) y Pablo Sánchez (Raúl Parra, min.56).

0 - MORALO: Adrián Real, Rober (Colo, min.76), Suso, Kupen, Juanan, Yoni, Sergio Gómez, Rubén Rivera (Rubén Falé, min.76), David Salomé (Leslie, min.61), Clifford y Eric Same (Écija, min.52).

Árbitro: Asensio Pérez. Amarillas a los locales Genís Balaguer y David Calle. Por los visitantes, amarillas a Eric Same, Ecija y Juanan (min.34 y min.46) por lo que fue expulsado.

Incidencias: 420 espectadores en la Ciudad Deportiva.

UP Plasencia y Moralo igualaron en el duelo disputado en el Municipal de Plasencia (0-0), un lugar donde sigue siendo una utopía ver un buen fútbol, no porque los esforzados jugadores no lo intenten, sino porque lo hacen sobre un campo de minas, donde el balón tiene vida propia. Si ya de por sí los placentinos están teniendo problemas para solventar sus encuentros, esta rémora del césped le está poniendo aún más impedimentos para lograr un objetivo que, tras el transcurrir de las jornadas, se está diluyendo, que no es otro que la ilusión de pelear por el ascenso.

El partido fue malo en lo futbolístico, pero entretenido en lo táctico y en el que no se puede poner ningún pero a las ganas y al trabajo. En cambio, no hay que negar la falta de pegada de ambos conjuntos. En más de 90 minutos tan solo dos, y muy tímidos, remates entre los tres palos. Así es casi imposible ver goles.

Los placentinos, en este sentido, tienen un serio problema, ya que en los cincos partidos disputados hasta ahora tan solo ha anotado tres tantos. Su falta de mordiente arriba es otro factor determinante para no estar en los puestos de cabeza. Además, tampoco supo aprovechar la superioridad numérica durante más de 45 minutos tras la doble tarjeta amarilla a Juanan nada más empezar la segunda parte.

La primera mitad fue de un claro dominio moralo, un equipo que mostró más hechuras que los locales. En el 15, tras una arrancada de Clifford por la derecha, logró centrar para que David Salomé llegando desde atrás enviara alto. En el 18 es Rubén Rivera quién logró enviar al área y en boca de gol Eric Same envió por encima del larguero desperdiciando la ocasión más clara que tendría su equipo. Los placentinos eran incapaces de llegar al área rival, pero sin embargo en el área propia sabían defenderse con solvencia y llegaron al descanso sin pasar demasiados apuros.

La segunda parte

Nada más regresar de vestuarios se produjo la ya reseñada expulsión de Juanán, que vio su segunda amarilla en un encontronazo con Jojo. El centrocampista moralo, ya no sólo se marchó expulsado, sino lesionado. Tras quedarse en minoría Daniel del Pino supo leer bien el partido y reestructuró a los suyos de manera que impidieron al Plasencia llegar con claridad.

Los pupilos de Luismi, lo intentaron, más por orgullo y esfuerzo que por calidad, pero no perdieron la fe, lo que no encontraron fue el remate y aún menos el acierto. En una contra pudo sin embargo el Moralo llevarse los tres puntos cuando Clifford se plantó ante Sergio Moya que salió a taparle, el ghanés tocó con el exterior y el balón se marchó fuera por poco. El último intento de Borja Encada para la UP Plasencia se marchó también fuera.

Los placentinos siguen sin conocer la victoria en esta temporada --cuatro empates y una derrota-- y el miércoles reciben al Coria en el partido que tienen aplazado. El Moralo por su parte sigue tercero en la tabla manteniendo su condición de invicto.