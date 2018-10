Empate con sabor a derrota

El Extremadura se suicidó en los últimos minutos de uno de sus partidos más imporantes en lo que va de temporada y dejó escapar una victoria de la que espera no acordarse a final de temporada. Lo tenía todo el cuadro azulgrana para haberse llevado los tres puntos, pero sus nefastos últimos minutos de encuentro tiró todo al traste y el Elche, que había jugado más de 60 minutos con uno menos, levantó un 2-0 adverso y terminó llevándose un punto del Francisco de la Hera. Y gracias, porque Sory Kaba desperdició un mano a mano en la última jugada que hubiera supuesto un mazazo de dimensiones gigantescas.

Lo cierto es que al Extremadura se le puso todo de cara para ganar el encuentro y tiró dos de los tres puntos que debía de llevar ahora en la tabla. Después de un primer cuarto de hora dubitativo de los de Sabas, la fortuna le sonrió cuando en el primer saque de esquina botado por Valverde, Manu Sánchez empujaba a Enric Gallego dentro del área y el árbitro, muy cerca de la jugada, decretaba penalti. Enric, en estado de gracia, ejecutó por el centro engañando a José Juan y adelantando al Extremadura.

Todavía se le puso mejor al Extremadura el encuentro cuando a los 32 minutos, otra vez Manu Sánchez desplazaba a Enric dentro del área y el árbitro lo cazaba de cerca. El penalti supuso además la segunda amarilla para el jugador ilicitano que, con sesenta minutos de partido por delante, dejaba a su equipo con uno menos. El Extremadura cambió de lanzador, pero también acertó. Gol de Valverde. 2-0, uno más y todo el viento del mundo a favor para lograr la primera victoria.

Pero una vez más, y ya ha pasado hasta en tres ocasiones esta temporada, el Extremadura no supo gestionar la superioridad numérica. No sólo no supo cómo meterle mano al Elche con diez, sino que dejó escapar una ventaja de 2-0 en un partido que será difícil de olvidar para los azulgranas esta temporada.

Nada más reanudarse la segunda parte, el Elche avisaría de que, pese a tener un hombre menos, iba a dar guerra hasta el final. Benja falló una de esas oportunidades que dicen que es más fácil errarla que meterla. Con todo a favor dentro del área y sin portero, la echó fuera.

El Extremadura buscaba penalizar cualquier error del Elche. Lo intentó Enric, sin suerte. Y también Alex Díez, con un disparo rozando el palo. Pero la salida de Sory Kaba cambió el partido.

El guineano volvió locos a Íñigo López y Djalo en la última media hora de juego. De hecho, éste último, terminó pitado por la grada. En el minuto 82, Sory Kaba cazó una jugada cerca del área, emprendió en solitario, bailó a Djalo y ejecutó con la izquierda abajo ante la pasividad de la zaga azulgrana. 1-2.

El gol provocó un terremoto de dudas en el Extremadura, que acabaría derrumbado ante el ímpetu del Elche. En la jugada cómica del partido, un balón en largo se convierte en gol. Djalo se queda parado esperando al fuera de juego, Manu García sale a destiempo y Sory, desde lejos, empata el partido. El guineano tuvo un mano a mano en el último minuto para reventar el Francisco de la Hera. Pero falló. El partido de locos se fue con un empate que, verdaderamente, sabe a derrota para el Extremadura.

extremadura 2

elche 2

3Goles: 1-0 Enric, min.17; 2-0 Valvede, min.33; 1-2 Sory Kaba, min.82; 2-2 Sory Kaba, min.87.

3Árbitro: Varón Aceitón (balear). Amonestó con amarilla a Alex Díez, Chuli, Xavi Torres y Sory. Expulsó por doble amarilla a Manu Sánchez.

3Incidencias: 9.700 espectadores.

3Extremadura: Manu García; Alex Díez, Íñigo López (Pardo, min.87), Djalo, Pomares, Zarfino, Olabe, Valverde, Chuli (Álvaro Romero, min.70), Rennella (Willy, min.64), Enric Gallego.

3Elche: José Juan; Tekio, Neider, Verdú, Manu Sánchez, Nino, Benja (Sory Kaba, min.55), Iván Sánchez, Javi Flores, Borja (Xavi Torres, min.41), Juan Cruz (Redru, min.72).