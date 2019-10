Un empate en territorio hostil

Un punto arañó el Don Benito en Yecla en un campo, La Constitución, complicado y del que nadie se ha llevado aún la victoria. Tampoco lo consiguió el equipo extremeño, que consigue un empate ante el Yeclano (1-1) del que sale reforzado, como después reconoció el técnico Juan García. «Este partido nos refuerza». Para los rojiblancos es el cuarto partido consecutivo sumando (tres victorias y un empate). Ya piensa en el derbi del próximo domingo en el Vicente Sanz ante el Badajoz, un partido declarado medio día del club.

Tanto Don Benito como Yeclano buscaban demostrar su buen nivel ante un rival de características parecidas. Los dos tienen el mismo objetivo, la permanencia. Por ello, el encuentro entre yeclanos y extremeños era de vital importancia y de victoria obligada, hecho que se vio desde que el colegiado silbó el pitido inicial.

RITMO ALTO / La primera parte empezó con un ritmo frenético por ambas partes. Jugadas alocadas y sin seguridad alguna en busca de un gol rápido que desequilibrara pronto la contienda. Y la ocasión llegó por parte del Yeclano cuando el colegiado Fernández Cinta señaló pena máxima a favor de los locales en el minuto 7. Se encargó de tirarlo el comandante Álex Vaquero, que no falló y engañó a Sebas Gil, inaugurando el marcador (1-0).

El Don Benito no bajó los brazos y trató de igualar el electrónico lo más rápido posible. Mientras el Yeclano trataba de controlar el balón y asegurarse la ventaja, los de Juan García lograban encarar la meta de Mario Serna a cuenta gotas. El más acertado fue Abraham Pozo, que tuvo dos buenas ocasiones que no llegaron a entrar. La primera a balón parado que detuvo sin problemas el meta local y la segunda un intento lejano que no cogió puerta.

El partido fue bajando de nivel, con el Yeclano durmiendo el juego y construyendo desde atrás y el Don Benito sin querer arriesgar el esférico. Las ocasiones empezaron a desaparecer y el descanso se iba acercando. No sin antes verse forzado Juan García a realizar el primer cambio del partido, saliendo Santana y dando entrada a Sillero poco antes de la media parte. Finalmente, el electrónico se mantuvo con el 1-0 hasta el inicio de la segunda.

Tras la reanudación, misma dinámica de partido. El Don Benito se acercaba más al área rival, pero sin suerte. El primero en probar, como no, fue Abraham Pozo. Cinco minutos tardó en asustar al Yeclano, pero por poco no igualó la contienda. Los técnicos empezaron a hacer cambios, empezando por los azulgranas que buscaban estabilizar el partido y mantener la ventaja dando entrada a Kleeman y a Javi Saura.

EL EMPATE / Pero los cambios no mermaron el juego visitante, que continuaban buscando portería. Finalmente lo encontró Sillero, empalmando una difícil volea pasado el minuto 65 de partido. La igualdad volvía al electrónico con un Don Benito volcado en ataque, pero el gol despertó a los locales, que trataron de recuperar la ventaja del partido. Pero la defensa de los de Sandroni no lo permitió.

Hasta los últimos instantes, el partido se durmió. La igualdad en el juego, y el miedo por recibir un gol en contra, aflojó la intensidad en La Constitución haciendo desaparecer por completo las ocasiones. Pero el Don Benito subió una marcha en la recta final, aprovechando el cansancio de los del Yeclano, y buscó la victoria en los últimos minutos de partido. Artiles lo probó en el último minuto del tiempo reglamentario con un disparo que se marchó rozando el palo. Y el Yeclano no tardó en responder con la última jugada, que podía haber supuesto claramente el 2-1 final si no hubiera parado magistralmente Sebas el cabezazo de Álex Vaquero en el descuento.

Finalmente, empate y reparto de puntos que no ayuda pero tampoco hace daño a ninguno de los equipos. Mantienen el casillero sin derrotas y con su objetivo en camino. La próxima jornada, el Yeclano se enfrentará en casa del Sanluqueño en otro duelo igualado mientras que el Don Benito se verá las caras en casa ante uno de los grandes: el Badajoz.

yeclano 1

don benito 1

3Goles: 1-0: minuto 8, Álex Vaquero, de penalti. 1-1: minuto 65, Sillero.

3Árbitro: Fernández Cinta (Colegio valenciano). Amarilla al local Ubay; y a los visitantes Trinidad, Dani López, Ambraham Pozo, Guille Torres, Agudo, Santana.

3Estadio: La Constitución.

3Espectadores: 2.400.

3Yeclano Deportivo: Mario Serna (Kleeman, min. 51); Mario Sánchez, Héctor Camps, Chino, Víctor Fenoll, Iker Torre, Álex Vaquero, Tonete (Javi Saura, min. 62), Carlos Selfa, Ubay, Luís Castillo (Javi Muñoz, min. 84).

3Don Benito: Sebas Gil; Trinidad, Guille Torres (Álex Herrera, min. 75), Mario Gómez, Abraham Pozo, Gonzalo, Agudo, Quico, Santana (Sillero, min. 36), Dani López (Hendrio, min. 83), Artiles.