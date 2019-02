El enésimo desafío de Antonio Jesús

Lo primero que hace es recordar que en la lista está el también extremeño Antonio Sánchez, de Llerena. Antonio Jesús Domínguez Galván (Fregenal de la Sierra, 30 de diciembre de 1989) vuelve a tener la posibilidad de defender la portería de la selección española de fútbol 7 para paralíticos cerebrales, que tendrá lugar en Sevilla.

Antonio, que entrena con el Frexnense y que juega una liga de los Juegos del Deporte Especial (Jedes) con el club El Bellotín de plena inclusión de Zafra, ya tiene experiencia con España, con la que ha ido a tres citas internacionales, una de ellas otro Mundial. Estamos ante un tipo que destila humanidad por los cuatro costados, que es feliz desde la solidaridad y con los pies en el suelo. «Es una preselección. Toca seguir trabajando para estar en la lista definitiva de 14 jugadores para ir a la Copa del Mundo», dice de entrada.

El protagonista añade agradecido y siempre partiendo de la humildad más absoluta: «Si estoy en esta lista y he conseguido todo lo que he conseguido es por personas que la vida me han puesto en el camino, como Abel, Rosa, Mari Ángeles… que siempre han sabido guiarme por el camino correcto y me han hecho crecer como deportista y persona en los momentos difíciles». Por eso, no lo duda: «parte del mérito es de ellos, de mi familia, compañeros y amigos». Tal cual. Antonio (y el otro Antonio), pura vida.