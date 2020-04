Enfado absoluto en Badajoz y dosis de prudencia en Don Benito y Mérida

Enfado en el Badajoz y prudencia en el Don Benito y el Badajoz. La propuesta de la Federación Española de Fútbol de dar por concluida la liga en Segunda B, con playoff finales para subir y sin descensos, ha generado las dos reacciones en el fútbol extremeño que compite en Segunda B.

En principio, el Badajoz se jugaría el ascenso a un partido en una sede neutral sin su afición ante el Ibiza, la Cultural Leonesa o el Barça B, segundos de los otros tres grupos de Segunda B, si prospera la intención y emplear un mecanismo express con un encuentro entre primeros y cuartos de los cuatro grupos de bronce frente a segundos y terceros. Los ganadores subirían.

El presidente, Joaquín Parra, es explícito. «Me parece muy mal. No era eso lo que me habían dicho, que la liga se iba a terminar. Es pronto para decidir que se acaba. ¿Por qué en Primera y Segunda no se termina y aquí sí? No lo entiendo». Parra argumenta que el Badajoz «quiere aspirar y luchar por todo y no jugarnos la temporada a 90 minutos en tierra de nadie sin mi afición».

También expone que «va a haber muchos ascensos y nos quedamos arriba en el tapón. No hay descensos porque son las elecciones y todos se quedan contentos pero lo que hay que hacer es conseguir acabar. Y quieren hacer para la próxima temporada una liga super numeraria. ¿Meterán a 24 equipos en cada grupo, vamos a tener que jugar 8 partidos más? Y si ya es difícil subir a Segunda peleando con 80, ¿a cuántos nos tendremos que enfrentar, a 96? Es cargarse la Segunda B».

Parra dice que hay un grupo de presidentes de clubes que piensan como él y estuvieron reunidos con videoconferencia. “Hay que terminar primero la liga y al ritmo que van bajando los afectados por el coronavirus, ¿a mediados de mayo lo paramos todo? Yo empecé la liga de una forma y la voy a terminar de otra. Empecé con unas condiciones y acabo con otras y no me parece justo. No hay que querer ganar en los despachos lo que hay que ganar en el terreno de juego”.

Parra propone otra solución. Que suban cuatro a Segunda de los 16 que disputan el play-off de ascenso y hacer un grupo con los cuatro que bajan de Segunda, los que 12 que no suben y los quintos clasificados de cada grupo. “Y hacer una liga intermedia. Ya que vamos a perder con todo esto, que ganemos por otro lado”.

Mientras, ni el Mérida ni su presidente, Paco Puertas, van a hacer ninguna declaración valorativa sobre la propuesta en la que se afirma que no habrá descensos en Segunda B y Tercera, «hasta que no se haga oficial al cien por cien». Sin embargo, se puede presumir que la entidad emeritense estaría de acuerdo con que se tomara esta decisión de manera definitiva, no en vano, ya mostró su posicionamiento a favor de la Federación Portuguesa cuando ésta decidió finiquitar sus competiciones oficiales.

También el capitán, Javi Chino, se hacía eco de la decisión tomada por el estamento luso afirmando que «con menos problemas de salud y menos fallecidos que España, se adelanta a suspender las ligas mirando por la salud de sus jugadores y no por sus intereses económicos. Chapó. No todo es dinero en esta vida».

Faltando diez jornadas, el Mérida llegaba al parón penúltimo a dos puntos de la promoción por la permanencia y a tres de la salvación, con lo cual, el equipo entrenado por Juanma Barrero se vería beneficiado.

Por su parte, el presidente del Don Benito, Manuel Velarde, opta de momento por la mesura. Reconoce que les han dicho que no habrá descensos, aunque todavía no sea oficial: «De momento son intenciones, hoy hemos tenido una videoconferencia y lo que se nos asegura un poco más, pero sin ningún documento».

La liga terminó con los rojiblancos en decimocuarta posición, con tres puntos más que el descenso y el play out. Si finalizase así el campeonato los calabazones sea habrían salvado. A pesar de ello Velarde cree que lo importante es la salud: «Nos hubiera gustado que se hubiera terminado la liga, pero como límite hasta el 30 de junio, que es hasta donde duran los contratos, pero sabemos que eso humanamente es imposible y si ahora no velamos por la salud de todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados seríamos crueles», apuntó a ese periódico ayer.