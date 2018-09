La enfermería del Extremadura, a tope: cuatro bajas ante el Elche

No está siendo afortunado el Extremadura con las lesiones en este inicio de temporada en Segunda División. Desde que arrancó el curso liguero, Juan Sabas apenas ha podido disfrutar de la plantilla al completo en alguno de los partidos de la competición doméstica este año. Ante el Rayo Majadahonda, en la primera victoria del equipo, al menos ya se vio obligado a realizar algunos descartes. Pero ha sido un espejismo. La enfermería vuelve a llenarse antes del inicio de la séptima jornada de liga y son varias las bajas confirmadas. Ante el Elche, el Extremadura no podrá contar con cuatro hombres: Alex Barrera, Fausto Tienza, Borja Granero y Diego Capel. A ellos hay que sumar la baja de larga duración de Borja García.

Sabas confirmó ayer estas ausencias en la habitual rueda de prensa previa al encuentro del domingo. Diego Capel se perderá la cita por una microrrotura muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda. El almeriense lleva una semana entre algodones, pero las últimas pruebas le han descartado para la cita de mañana.

Borja Granero también ha sufrido entre semana una rotura muscular y podría estar varias semanas de baja. Alex Barrera, por su parte, sigue sin poder estar disponible. El futbolista asturiano se perdió la cita ante el Rayo por un fuerte golpe en la rodilla. Todo apuntaba a que podía llegar listo para este domingo, pero no ha entrenado con normalidad en toda la semana y Sabas no cuenta con él. Eso sí, el madrileño confirmaba que no había gravedad en la lesión.

Más preocupante parece el caso de Fausto Tienza. El centrocampista extremeño no acaba de tener regularidad en el equipo, pese a que su concurso parece clave para darle equilibrio y contención a la medular azulgrana. Unas molestias lumbares le habían dejado fuera de combate en las primeras jornadas.

Por ahora, el extremeño soalmente ha tenido dos ratitos de partido: ante Depor y Rayo Majadahonda. Esta semana ha sido una dolencia muscular en la pierna la que le hace ser duda para mañana, aunque Sabas, de momento, tampoco cuenta con él.

VARIANTES / Con las bajas acumuladas, muchas de ellas en la zona central de la medular, Sabas medita cambiar de nuevo de sistema y eliminar el trivote que tan bien le funcionó en Madrid. Olabe y Zarfino apuntan al doble volante y esto abriría una plaza más de ataque que, salvo sorpresa, sería para Vincenzo Rennella. En defensa, no habrá cambios.

Sí es probable que vuelvan a la convocatoria hombres como Kike Márquez o Pardo, después de quedarse fuera por motivos técnicos en la última jornada.

Sabas comentó ayer que la victoria en el Wanda debe suponer «un punto de inflexión para recuperar la mente, la tranquilidad y la esperanza». Avisa de las peligrosidades del Elche: «en Segunda, todos los rivales tienen argumentos para ganarte un partido. El que se piense que puede ser fácil, se equivoca totalmente».

Para el entrenador del Extremadura hay una obsesión por dejar la portería a cero y, sobre todo, por cuidar los aspectos que le han llevado a tener tres penaltis en contra en seis partidos.