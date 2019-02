Enorme ocasión para un Badajoz en su mejor momento

Dar el paso al frente lejos del Nuevo Vivero. Ese es el reto del Badajoz que gana con solvencia en casa, juega bien fuera pero le falta el triunfo a domicilio en la etapa Mehdi Nafti en la que el equipo está desarrollando su mejor juego y resultados. Los pacenses visitan a El Ejido 2012, este domingo a las 17 horas en tierras almerienses. El equipo blanquinegro se ha situado en novena posición con 33 puntos y su rival es 15º con 25 puntos y atravesando un momento complicado que deberían aprovechar los pacenses.

Las bajas son Toni Abad por sanción, tras ser expulsado ante el Ibiza; Damián Petcoff con unas molestias musculares y Adama Fofana, con una fractura en la mano que le mantendrá fuera del equipo entre dos y tres semanas. La gran novedad es Alfonso Candelas que ya podría debutar.

«No hay ningún maleficio fuera de casa», asegura el técnico del Badajoz para añadir que «es un partido más. Si repetimos lo que hicimos en Huelva y lo que hicimos en Murcia tendremos opciones de ganar el partido».

Respecto a que El Ejido tenga la necesidad de ganar, Nafti explica que «yo tengo la misma necesidad que ellos. Todos los equipos están necesitados a estas alturas de la temporada, tanto por arriba como por abajo».

Por ello, este es el mensaje que transmite a sus jugadores: «No podemos conformarnos con lo que hicimos contra el Ibiza. Aunque fue una tarde espectacular para la gente, afición, jugadores y club sigue siendo un partido de liga y tres puntos. Lo más complicado es tener esa continuidad y repetir ese tipo de partidos y mantener el nivel que es lo más complicado. Sería de equipo pequeño conformarse».

De igual modo, Nafti desvela que «es el momento de ir a Ejido y ganar», pero no mira la clasificación. «Desde que estoy aquí estamos navegando en mitad de tabla pero no sé cuántos puntos tenemos, a cuánto estamos de la permanencia, Copa del Rey y play-off. El domingo el partido en El Ejido es muy importante para los dos equipos y se acabó».

Aclara que si faltaran cinco o seis jornadas diría lo contrario, «pero hemos pasado por tantos altibajos de un fin de semana a otro... Me he sentido Mourinho después de ganar un partido y un inútil después de perderlo, que no quiero volver a entrar en esa dinámica. Quiero ir a El Ejido y lo único que pido es mantener el nivel que llevamos en 2019. Ganaremos, perderemos, pero que seamos ese equipo».