Enric Gallego, duda para el domingo

Enric Gallego es, a día de hoy, el foco de toda la atención en el Extremadura. El concurso del delantero catalán en el partido del domingo ante el Nástic de Tarragona se mantiene en el aire después de que el Comité de Competición le haya sancionado con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, cuando el ‘Gigante’ catalán sólo ha visto cuatro en lo que va de temporada. La resolución de Competición cayó por sorpresa en el seno del club azulgrana que, nada más tener constancia de este hecho, se ha puesto manos a la obra para tratar de revertir la decisión federativa.

El delantero barcelonés sólo ha visto cuatro cartulinas amarillas este año, pero Competición le tiene contabilizadas cinco tarjetas amarillas. La clave está en el partido ante el Almería. Tras el gol de Enric Gallego, el jugador se levantó la camiseta azulgrana para exhibir un mensaje de felicitación a su mujer por su cumpleaños. La acción no fue amonestada con tarjeta por parte del colegiado que, sin embargo, reflejó este hecho en el acta. Es posible que el órgano sancionado de la Federación Española de Fútbol haya entrado de oficio en el caso. ¿Podría amonestar con tarjeta este hecho a posteriori? El caso es que sí puede hacerlo y podría haberlo hecho con Enric Gallego, aunque el club trabajaba ayer para ver qué opciones tiene de recurrir esta sanción, puesto que entienden que no ha habido una notificación pública al respecto. De hecho, en las resoluciones de Competición de la jornada 16 (del partido Almería-Extremadura), no está notificada ninguna tarjeta a Enric Gallego. Tampoco en los acuerdos de competición.

El Extremadura sabrá a lo largo del día de hoy qué ocurre con Enric Gallego, aunque está claro que es un jugador de una importancia capital para su fútbol. De no ser de la partida, las opciones se abrirían para Rennella y Willy, dos jugadores con ganas de reivindicarse.

OPTIMISMO EN VALVERDE / Otro de los jugadores que anda en un buen momento de forma es Carlos Valverde, quien ayer se mostraba optimista y motivado de cara al partido ante el Nástic. El jugador utrerano está en la línea de sus compañeros y considera que el de este domingo «es el partido más importante de todos los que hemos tenido porque podríamos dejar a un rival directo en posiciones muy alejadas».

Valverde reconoce que el equipo juega ahora con más confianza y, sobre todo, con mucha menos ansiedad. «Notamos que hay más tranquilidad en el campo y que la mente está más limpia en los momentos importantes. Eso lo hemos cambiado para bien».

Rodri ha pedido a Valverde que haga lo que saber hacer: «que trabaje, que encare y que sea valiente con la pelota». Tiene claro que la afición estará a muerte con el equipo y advierte que «aquí nadie puede confiarse».

El Extremadura seguirá durante la jornada de hoy la preparación del encuentro de este fin de semana ante el Nastic del cacereño David rocha. Hasta la fecha, las únicas ausencias confirmadas son las lesiones de Borja García y Balbi. Hoy comparecerá en sala de prensa el técnico Rodri.