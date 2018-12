Enric Gallego: «Mi cabeza está centrada en el Extremadura»

El Extremadura tiene muy claro el regalo que quiere para los Reyes Magos de este año. Y es muy parecido al que pidió el año pasado también: Enric Gallego. El Gigante catalán, en el foco diario de todas las noticias y rumores del mercado de Segunda, salió ayer ante los medios para hablar del partido ante el Zaragoza, aunque su futuro más inmediato marcó su comparecencia: «Yo sólo pienso ahora en seguir en Almendralejo y salir el sábado a ganar los tres puntos al Zaragoza. Lo que tenga que pasar, ya pasará. Esto ya lo he vivido en otras temporadas y no me preocupa. Mi cabeza está centrada en el Extremadura», apostilló.

Si hay algo de positivo en toda esta vorágine de rumores que han torpedeado el nombre de Enric Gallego es que el delantero azulgrana, en ningún momento, ha tomado esta situación como algo anormal. Más bien con la misma naturalidad con la que lleva goleando todo el año en Segunda División. «Hay veces que la gente sabe hasta más que yo. Me llegan muchas cosas por redes sociales y demás sitios, pero hasta que no me llame mi representante con algo de verdad no puedo decir nada».

Enric Gallego estará de vuelta en Zaragoza y no cree que el de La Romareda sea su último partido de azulgrana. Después se irá de vacaciones a Barcelona y para el día 30 tiene confirmado un vuelo de regreso a la región. Lo que pase en esos siete días puede ser determinante, pero en el club tiene muy claro que Enric Gallego no se va a regalar.

El presidente del club, a en una entrevista concedida a EUD Radio, lo ha comentado muy claro: «tenemos un puntal muy importante con él y la única circunstancia en las que abandonaría el club sería con el pago de su cláusula. La idea nuestra es contar con Enric Gallego hasta final de temporada. Enric le debe mucho al Extremadura y el Extremadura le debe mucho a Enric. Creemos que está en una buena situación económica y también a todos los niveles», asegura Manuel Franganillo.

El máximo mandatario azulgrana cree que poder mantener a Enric Gallego sería «el mejor regalo», aunque tiene claro que habrá qué ver cómo están las circunstancias del mercado invernal.

También ha señalado que «el Extremadura, en un futuro, tiene que ser un club vendedor. Pero el acierto de traer a Enric se ha multiplicado muchísimo y es un valor que el club quiere mantener porque las posibilidades de mantener la categoría aumentan con él». Ahora, los 120.000 euros que se pagaron por su traspaso al Cornellá, parecen hasta baratos.

Optimista / Enric Gallego se ha mostrado confiado de las opciones del Extremadura este sábado en La Romareda. El ariete, que volverá a la titularidad, reconoce que con la llegada de Víctor Fernández los zaragozanos saldrán a por todas, «pero nosotros también». El delantero cree que motiva mucho jugar en un campo histórico como el del Real Zaragoza y aunque cree que no es clave irse fuera del descenso en Navidad «porque esto es muy largo», si afirma que sería moralmente muy importante.

Enric quiso tener un agradecimiento especial con la afición de Almendralejo que en el último partido del equipo, sin estar en el campo, coreó su nombre en el minuto 19 al son de «Enric, quédate». Ayer confesó que lo que está viviendo en Almendralejo «es algo increíble».

El Extremadura hará durante la mañana de hoy su último entrenamiento en Almendralejo antes de partir a Sevilla, desde donde tomará el AVE rumbo hasta Zaragoza para concentrarse en tierras mañas. Volverá como novedad a la lista de convocados Diego Capel, tras superar unas molestias. Rodri tendrá que citar además a un par de jugadores del filial.