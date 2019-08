El entrenador del Badajoz augura que Adilson Martins llegará a Primera

Tras su empate a cero en Cartagena, el Badajoz preparará desde hoy su estreno liguero en casa, el sábado a las 20.45 horas en el estadio Nuevo Vivero ante el Sevilla Atlético, que también viene de igualar a cero, en este caso en su campo ante el Yeclano. Nafti habló de un nombre propio: su veloz extremo izquierdo, el joven portugués Adilson Martins, pidiendo paciencia y tranquilidad con el lisboeta, al que augura un gran futuro. «Hay que dejarle tranquilo. Ha hecho una buena pretemporada, ha sorprendido a mucha gente, ha jugado en Cartagena su primer partido en Segunda B, tiene una capacidad de trabajo enorme y un uno contra uno que no he visto en Segunda B. Hay que dejarle trabajar un poquito en la sombra, no darle tanta responsabilidad y que no lleve tanto el peso del juego. La gente siempre piensa que de sus botas va a salir magia y no es así, hay que dejarle trabajar y tranquilo. Se sentará en el banquillo también y entrarán jugadores como Héber y Guzmán e incluso Golo. Lo que está clarísimo es que este chico con la cabeza amueblada, dentro de muy poco tiempo estará en Primera División».

MUCHO NIVEL TÁCTICO / Respecto al encuentro en Cartagonova, Nafti considera que «ha sido muy buen punto. Es mi primer punto como entrenador en Cartagena y a ver quién puntúa aquí ante un equipo que aún no está hecho, ha tenido contratiempos con lesiones, la baja de Santi, el tema de Elady...».

El entrenador del Badajoz dijo que a pesar de ser la primera jornada, el partido tuvo «mucho nivel a nivel táctico y de esfuerzo. Fue un choque muy bonito en el que arriesgamos bastante en la presión en el primer tiempo. A veces la presión fue descoordinada. Tuvimos dos ocasiones de gol y un palo del rival. En el segundo tiempo intentamos ordenarnos más y tener situaciones de contra. En los diez últimos minutos con la lesión de Santi Jara pensé que podíamos meter al rival a su área. Nos vamos contentos pero con margen de mejora».

Preguntado por los factores a mejorar, Nafti dijo que «seguir creciendo y trabajando. El equipo ha dado un paso a balón parado en defensa en el que ha estado muy bien y vamos a seguir mejorando a nivel de presión y basculaciones, que no es la virtud principal de Julio Gracia y Álex Corredera. Vamos a seguir trabajando porque tengo a jugadores muertos de hambre con ganas de entrar. A partir del punto queremos seguir creciendo».