El entrenador del Mérida pide «confianza» antes de la cita ante el Melilla

El entrenador del Mérida, Dani Mori, acabó la rueda de prensa previa al partido del domingo (12.00 horas) frente al Melilla con una frase categórica: «lo que me preocupa es que mi equipo esté bien, y si está bien, ganaremos». La palabra que más repitió a lo largo de su comparecencia fue «confianza» y es que sabe que eso es lo que falta a su equipo después del mal arranque liguero. «Tenemos que tener confianza en el trabajo que estamos haciendo»; «debemos confiar en el buen equipo que somos»; «la confianza te la dan las victorias como resultado del buen trabajo realizado»...

Volvió a reconocer que su equipo se vino abajo tras los goles encajados en Villarrubia. Por eso «hemos trabajado durante la semana para que si se e produce algún error o el Melilla se adelanta, no bajemos la cabeza».

La afición romana se caracteriza por ser bastante exigente e históricamente nunca le ha pesado mostrar su malestar con el juego del equipo a lo largo de un partido. En este sentido, se podría pensar que la circunstancia de que no vaya a haber público en las gradas durante el choque del domingo podría beneficiar a los jugadores locales, ya que no sentirían la presión. Sin embargo, para Dani Mori este hecho «no puede ser positivo. Queremos a nuestra gente a nuestro lado. El día del Talavera hicimos un partido muy discreto y estaban a muerte con nosotros. El aficionado quiere ver a su equipo y que vayan bien las cosas».

El propio Mori reconoció tras la última derrota que el partido de esta jornada era «una final». En este sentido, ante la pregunta de si cree que se juega el puesto en este choque, aseveró que «yo me juego el puesto en cada entrenamiento con la presión que yo me meto, con la intensidad que quiero trabajar y con la responsabilidad de estar en un club. No hay que darle valor añadido a una situación en la que tenemos que centrarnos en el trabajo del domingo, que es lo que puedo hacer, trabajar».

Mori no quiso dar pistas sobre el estado físico de sus jugadores, principalmente de Edu Cortina y de Álvaro Barbosa, que han sido las bajas en las últimas jornadas, por lo que habrá que esperar a la convocatoria.