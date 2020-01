«Entreno con la mente puesta ya en los Juegos Olímpicos de Tokio»

La triatleta pacense, Miriam Casillas, ultimará su puesta a punto para los Juegos Olímpicos de Tokio con su participación en la Series Mundiales de Abu Dhabi, Bermuda y Yokohama.

-¿Cómo ha comenzado el año, cómo va la concentración por tierras portuguesas?

Bien. Empecé en diciembre a entrenar con las miras puestas por supuesto en Tokio 2020. Ahora estamos en pleno invierno, metiendo mucho volumen y mucho entrenamiento para preparar toda la temporada. Esa es la parte más dura, donde todavía los objetivos se ven lejos, pero la verdad que muy contenta y centrada en cada día. Estaré aquí en Portugal hasta que empiece a competir, que será el 5 de marzo en la Serie Mundial de Abu Dhabi.

-Mirando a 2019 para un último balance, ¿qué fue lo más positivo del año y lo que detectaste como mejorable en 2020?

-Bueno, creo que lo más positivo del 2019 fue que fui capaz de ser muy consistente y por supuesto, conseguir el objetivo que era clasificarme para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ese era el gran objetivo de la temporada. Es verdad que tuve algunos altibajos, pero fui capaz de ser muy constante en la temporada y eso es por lo que más contenta estoy. Como algo a mejorar, es que tuve que competir demasiado y quizás eso es lo que no me dejó tener mejores picos de forma para competiciones más importantes, pero eso es lo que requería la clasificación olímpica. Eso es lo que voy a intentar mejorar este 2020.

-¿Cambia mucho la planificación en año olímpico?

-Realmente ahora mismo no cambia la planificación en un año olímpico. Al final, yo siempre lo digo, creo que llevo preparando estos Juegos Olímpicas desde que era pequeña. Al final, sobre todo en invierno, hacemos un entrenamiento general, para preparar el cuerpo para aguantar toda la temporada. Es verdad que, a lo largo de la temporada, según se vayan acercando los Juegos Olímpicos sí que la planificación va a cambiar un poco y centraré toda la planificación en la cita olímpica.

-¿Cómo afronta sus segundos Juegos Olímpicos?

-Los afronto con mucha más madurez y más experiencia, al igual que con la misma ilusión. Podría parecer que el clasificarme para los Juegos Olímpicos de Río me hubiera hecho mucha más ilusión, pero sin embargo cuando me clasifiqué para estos, ha sido igual o mayor satisfacción la que he sentido.

-¿Qué porcentaje de influencia tiene el entorno en los éxitos de cualquier deportista?

-El entorno tiene muchísima importancia en los éxitos de cualquier deportista. Creo que no solo de los deportistas, sino que de cualquier persona. Saber rodearte de personas que te hagan mejorar cada día, que saquen lo mejor de ti, que te aporten y te ayuden, creo que es algo importantísimo, porque eso al final, afecta a tu estado de ánimo, a tu forma de ver las cosas y a tu actitud en el día a día en cuanto a entrenamientos o cualquier otra disciplina. Es algo en lo que a lo mejor no nos damos cuenta, pero al final hace que tenga un efecto muy grande en los éxitos a largo plazo.

-¿Ha sentido el respaldo de las instituciones y la sociedad extremeña?

-La verdad es que sí. Cada año, tanto la Junta de Extremadura como toda la sociedad extremeña, está intentando aportar un poco más, y además a mi parecer, lo hace siempre desde una manera muy cercana, que eso también ayuda mucho, sin ningún trasfondo. Simplemente porque todos estamos orgullosos de los deportistas y lo agradecemos mucho, porque nos sentimos muy acompañados y eso influye también en nuestros éxitos y en todo.

-Acabaste la carrera de Medicina ¿es más sencillo ahora centrarse en la faceta deportiva?

-Acabé la carrera de medicina, pero no cursé ninguna especialidad. Ahora soy 100% profesional. Sobre todo, lo que más influye es en mis momentos de descanso y recuperación. El recuperar mejor y tener más momentos de descanso al final te lleva a poder entrenar mejor. Es difícil decir si al final es más sencillo ya que tus pones el nivel para que al final sea un poco más difícil.

-¿Qué les dirías a aquellos deportistas que tienen dudas sobre si es posible compatibilizar formación y deporte?

-Yo creo que es 100% compatible y no te podría decir lo contrario, porque yo lo he hecho. Lo que sí creo es que siempre hay que tener en cuenta cuál es la prioridad en cada momento y el hecho de organizarte. Es importante tener claro que a lo mejor vas a acabar la carrera un poco más tarde, pero eso no tiene importancia, como sí que la tiene estar estudiando. El hecho de estudiar me ha ayudado y me ha aportado muchas cosas que ahora estoy poniendo en práctica en el deporte y me ha ayudado también muchas veces a salir de esa burbuja cuando estamos inmersos como deportistas. Siempre es muy bueno tener claro que, aparte de ser una persona deportista, eres alguien más y creo que los estudios te pueden aportar eso. Lo que yo siempre recomiendo es estudiar hasta el punto de que nunca repercutiera en mis horas de descanso por la noche, necesario para rendir en el alto nivel.

-Como deportista internacional visitas numerosos países y lugares del mundo, ¿da tiempo a conocer un poco esos lugares entre competición y competición?

-La verdad que la mayoría de las veces no tenemos demasiado tiempo. Personalmente siempre intento sacar un rato de descanso para ver algo de esos lugares en los viajes que hago. En competiciones a veces es difícil, pero intento el día después de la competición, aprovechando un entrenamiento suave o día libre, para visitar algo de interés que haya cerca de donde estemos. Obviamente no viajamos como turistas y no puedes ver todo, pero es verdad que siempre hay que intentar aprovechar los descansos.

-En base a esas vivencias deportivas en multitud de ubicaciones, ¿qué crees que puede ofrecer Extremadura al sector deportivo que no lo tenga otro lugar?

-De lo que sí te das cuenta cuando viajas tanto es que en España y sobre todo Extremadura es un lugar ideal para poder entrenar, sin demasiado tráfico y sin ningún problema de seguridad. El ver un montón de ubicaciones, lo que te hace es valorar un poco más de lo que tenemos en región y en nuestro país.

-¿Natación, bicicleta o carrera a pie?

-(Rie) Bueno, triatlón. Para mí el triatlón no es natación más bicicleta más carrera a pie. Es otro deporte, porque correr después de la bici y nadar no tiene absolutamente nada que ver con correr. Lo mismo el ciclismo y lo mismo la natación en aguas abiertas. Entonces, creo que nuestro deporte es triatlón, y no podemos aislarlo. Pero dentro de los sectores, siempre había dicho que lo que más me gustaba era la carrera a pie y lo que menos era la natación. Aun así, estoy contenta con las tres.

-¿Dónde te veremos antes de los Juegos?

-Antes de los Juegos Olímpicos competiré en la Series Mundiales: Abu Dhabi, Bermuda y Yokohama ya confirmadas, y no sé si alguna más después. Todavía no tengo el calendario cerrado del todo, pero esas tres seguras. Me voy a centrar en los dos grandes objetivos de esta temporada que son los Juegos Olímpicos y el Mundial.

-¿Qué sueñas cuando cierras los ojos y te ves en Tokio?

-(Sonríe) Soñar puedo soñar con todo, no lo sé. Es difícil esta pregunta. La verdad es que con lo que más sueño es llegar a ese día con mis mejores condiciones y estar todo el rato en la carrera, y poder disfrutarla al máximo. No lo sé, eso es lo que más sueño. Creo que estoy ahora en muy buenas condiciones y hay que soñar en grande, luego ya, la prueba nos pondrá a cada uno en su lugar, pero la verdad es que estoy muy emocionada e ilusionada con poder estar en Tokio.