«Tú eres delantero y no lo sabes». Esto es lo que le dice Julio Cobos a Rubén Sánchez, el ‘hombre comodín’ en el Cacereño, el futbolista para todo, el goleador de los minutos finales (87 al Arroyo, 88 al Jerez), el central que se desenvuelve con la misma soltura en el eje de la defensa, que en el lateral o en el mediocentro, donde en las últimas jornadas se está marcando unos partidos de sobresaliente alto.

Las palabras del técnico verde pueden parecer de broma, el típico comentario gracioso que se hace al final de los partidos, cuando la tensión da paso a la tranquilidad por el trabajo bien hecho. Pero no. El preparador de Valdehornillos ve muy seriamente en Rubén Sánchez una buena opción para su delantera si le faltaran los nueves que tiene. Lo ha manifestado en alguna ocasión a sus círculos más cercanos. «En los entrenamientos le gusta cómo lo hago, cómo me desenvuelvo cuando me voy al ataque», desvela el jugador.

Sus dos goles esta temporada han sido claves: ante el Arroyo fue el inicio de la remontada («ese gol fue un subidón») y ante el Jerez permitió una victoria de mucho valor ante un rival que también estará en la fase de ascenso.



Jugar donde sea

Y, ¿qué va a hacer el día que Cobos le pida que se ponga de portero? «Pues le diré que ‘p’lante’, que donde él diga, que yo lo que quiero es jugar». Lo tiene claro el comodín del Cacereño, que tampoco se corta al reconocer que es de central donde se siente más cómodo, más seguro. «Es ahí donde he jugado desde chiquitito», dice el también exjugador en la cantera del Diocesano.

Minutos después de terminar el entrenamiento, minutos antes de entrar en clase (estudia para Ingeniero de Telecomunicaciones en la Universidad de Extremadura), Rubén Sánchez (Cáceres, 1997) cuenta el ‘secreto’ de su éxito, que no tiene misterio alguno y que consiste solo en fijarse en lo que hacen sus compañeros. «Desde atrás, desde la defensa, se ve muy bien lo que hacen los demás y yo lo único que hago es intentar hacerlo igual de bien que ellos». Alumno aventajado.

El Cacereño es ya campeón de su subgrupo y desde hace varias jornadas está matemáticamente clasificado para la fase de ascenso, pero el jugador no quiere aún oír hablar de esa parte del campeonato. «Está prohibido, si me llamas la semana que viene podemos comentar algo, pero ahora no». Ahora solo existe el Valverdeño, que visita este domingo el Príncipe Felipe (12.00 horas) en el último partido de la primera fase para los verdes, que descansan en la última jornada y tendrán tres semanas para preparar la fase de ascenso, que arrancará el 3-4 de abril. «Es un partido muy importante». Por los tres puntos y por cerrar la primera fase con las mejores sensaciones.