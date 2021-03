La esgrima extremeña pasa al ataque

Esgrima: uno de esos deportes de los que el españolito medio solo se acuerda cada cuatro años, cuando en los Juegos Olímpicos un compatriota, anónimo hasta ese mismo día, pelea por la medalla. El madrileño José Luis Abajo, ‘Pirri’, consiguió el bronce en Pekín-2008 en un logro que sin precedentes que no se ha repetido. «Fue un día histórico, maravilloso», dice todavía con cierta emoción Vicente Santos, presidente de la Federación Extremeña, una de las más jóvenes, ya que se constituyó en el 2015.

Hace poco se alcanzaron las 200 licencias, pero son alrededor de 100 los extremeños que practican a menudo este deporte de combate en el que dos espadachines, llamados en realidad «tiradores», pelean por vencer al otro. «No somos muchos porque es un deporte al que le cuesta mucho calar, pero cuando lo hace, ya no se suelta», sostiene Santos, que pone a disposición de todos los posibles interesados un correo electrónico (fexe@fexe.es) y un teléfono (627 34 47 44). A sus 42 años, lleva vinculado a la esgrima desde 1996, cuando la conoció directamente en el colegio mayor universitario Cheminade, de Madrid.

Cuando regresó a Extremadura solo se encontró un club. Y hace seis decidió con un grupo de colaboradores la creación de una federación que todavía está gateando. «Nunca hubo una estructura en la región hasta que nos pusimos manos a la obra, pero ya tenemos sitios donde se puede aprender y competir en Cáceres, Plasencia, Badajoz y Don Benito. A ver si dejamos de ser una anécdota y poco a poco nos convertimos en un deporte más, como cualquier otro», desea.

La gran esperanza

Por ahora, está centrado en la promoción de sus tres modalidades (florete, espalda y sable) con importantes dosis de fe porque «la gente distingue cuándo es esgrima. Queremos que después de eso, lo pruebe. Después ya llegarán los objetivos deportivos». Y eso que no falta una pequeña figura dentro del minúsculo panorama autonómico: la pacense Inés Acedo, que a sus 13 años ya ha sido dos veces campeona del Criterium Nacional ante rivales de su edad. «Lleva practicando desde muy pequeñita y le gusta mucho. Las dos veces que ha ido a competir fuera ha ganado», resume Santos, que con ella ejerce como entrenador también.

Inés Acedo.

Su deporte «no solo cultiva los valores de caballerosidad y respeto por el rival, sino que además fomenta la valentía, la concentración, la determinación… Cosas útiles en otros ámbitos. Se adapta a cualquier complexión física porque el manejo del arma es clave. En las clases obviamente nos adaptamos al alumno».

Después está la eterna lucha contra los prejuicios: «existe la falsa creencia de que es un deporte poco intenso a nivel físico y resulta que es todo lo contrario. Para ser bueno hay que entrenar como un animal, todo el cuerpo: flexibilidad, potencia muscular… También se piensa que es prohibitivo o elitista. y nada más lejos de la realidad. La equipación completa, con arma, chaquetilla y careta, puede durar cinco años si se cuida bien y costar lo mismo o menos que una pala de pádel, unas zapatillas de las caras, un abono de temporada de fútbol. Y por último no es peligroso ni doloroso ni violento. Las armas no están afiladas y están diseñadas para no hacer daño y las protecciones que se usan son seguras. Cuando se recibe el impacto del arma, no duele».

El presidente de la Federación Extremeña, Vicente Santos, se dirige a un grupo de jóvenes.

Santos dice que, empezando tan de cero, a su federación «le hace falta todo». «Estaría muy bien poder contar con algún patrocinador potente que nos ayudara a hacer más cosas e ir con más holgura. Visibilidad podemos tener mucha porque cada vez que montamos algo en la calle tenemos toda la atención», remarca.

Pronto, «si nos deja la pandemia», se retomará el calendario de competiciones: el Criterium Infantil, el Campeonato de Extremadura y el Torneo Abierto. «Cuando estalló todo esto detuvimos todas las actividades. Hemos desarrollado un protocolo. Es obligatorio usar la mascarilla bajo la careta. Al principio puede resultar un poco raro, pero te acostumbras».