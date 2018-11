España gana el Europeo femenino de hockey patines aplazado por el huracán Leslie

El hockey sobre patines español se ha hecho con el título más rocambolesco de su historia. La selección femenina, que el mes pasado asentó su posición de líder en el Europeo de Mealhada (Portugal), ganando todos los partidos del torneo, tuvo que volver a viajar a tierras portuguesas y a vestirse de corto para jugar los 1.45 minutos que quedaron pendientes del último partido del torneo (jugado en sistema de liguilla) ante Portugal.

El paso del huracán Leslie provocó aquel 13 de octubre un apagón eléctrico, primero, y destrozos en el techo del pabellón, después, que obligaron a suspender definitivamente el encuentro que cerraba el Europeo 2018 a falta de esos 105 segundos, que se han disputado este primero de noviembre tras varias negociaciones entres ambos países y la federación internacional para acordar una nueva fecha.

Las jugadoras de Ricardo Ares han afrontado con entereza y serenidad la prolongación de un partido que se había suspendido con 2-3 a favor de España, a la que le bastaba el empate para proclamarse campeona por quinta vez consecutiva y sexta vez en total (también ganó en 1995) en las 14 ediciones disputadas del campeonato continental, donde la selección española nunca se ha bajado del podio.

Esta vez ha vuelto a subir a lo más alto, y se ha permitido incluso ampliar el marcador a 2-4 en esos menos de dos minutos gracias a un gol de Anna Casarramona de falta directa a menos de medio minuto para el final.

La selección española se ha encontrado un ambiente enrarecido en Portugal, donde se temía que pudiera sufrir alguna encerrona de última hora para posibilitar el milagro portugués. Para empezar, el partido se ha reanudado con un 'booling' (disputa de la bola entre los dos equipos), en vez de respetar la posesión de la bola, que en el momento de la suspendión era para España. Uno de los dos árbitros del choque, el italiano Massimiliano Carmazi, tampoco ha podido comparecer, por enfermedad, así que tan solo ha habido un colegiado sobre la pista. Pero el ambiente era frío (solo 250 espectadores, un cuarto de la capacidad) y el equipo portugués nunca creyó realmente en la remontada.

UNA ESPERA MUY DURA

El equipo de Ares efectuó un calentamiento mucho más intenso de lo habitual porque debía salir al máximo desde, no el primer minuto, sino el primer segundo. Y así lo hizo, mirando la portería contraria en vez de agotar el tiempo de posesiones largas. "Dijmos que no teníamos que perder de vista la portería y creo que el equipo ha salido con esa intención. Eso es lo que al final nos ha dado la posibilidad de forzar esa falta directa de Casarramona y sentenciar definitivamente el partido", ha asegurado el seleccionador, Ricardo Ares.

Las jugadoras se mostraron decididas a no dejar escapar un título que, prácticamente, ya era suyo desde hacía casi tres semanas. "La espera ha sido lo más duro, porque casi lo teníamos y no pudimos celebrarlo como merecíamos", aseguró la jugadora Sara González. "Tuvimos que volver a casa, a nuestros clubs, pero en nuestra cabeza siempre estaba ese minuto y 45 segundos. No ha sido fácil".

El partido suspendido el pasado 13 de octubre se debía reanudar al día siguiente, domingo, pero no fue posible por los desperfectos sufridos en el pabellón por el huracán y, además, porque el equipo español tenía programado el regreso a las nueve de la mañana del día siguiente desde Oporto.