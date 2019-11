España necesita ganar a Malta para ser uno de los ocho cabezas de serie

Tras dos ingratos empates en Noruega y Suecia que dieron la clasificación, la selección será matemáticamente primera de grupo en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa con un punto, pero el objetivo de los de Robert Moreno es ganar los dos partidos que quedan y, con 26 puntos, aspirar a ser uno de los ocho mejores campeones de grupo de la clasificación y tener el privilegio de ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 30 de noviembre en Rumanía, rival de España el lunes en Madrid.

Las buena fase de clasificación de España, con Robert Moreno en plena construcción del equipo, queda oscurecida por el rendimiento en las tres salidas más complicadas del grupo: la victoria con mucho sufrimiento final, y los empates en Noruega y Suecia. «Faltó puntería y tuvimos que generar más ocasiones», reconoció el seleccionador.

Con todos disponibles y en buenas condiciones físicas, Moreno asumió en la previa el reto de sobreponerse a partidos similares: «Hemos trabajado cómo atacar a equipos replegados y tengo ganas de ver cómo responde el equipo», aseguró el técnico.

En la banda se estrena Dani Olmo tras la lesión de Adama Traoré, que venía a sustituir a Rodrigo, en un puesto donde han pasado últimamente Sarabia, Luis Alberto o Suso: «La profundidad y el desborde son unas características que buscábamos estos dos partidos y en las que Adama destaca mucho más que los demás, sufrió un pinchazo, me dijo que le sabía muy mal y que quiere jugar con España. Lo conozco con creces, no es una sorpresa», se lamentó Moreno.

EL RÉCORD DE SERGIO RAMOS / El partido de hoy en Cádiz servirá de homenaje para Sergio Ramos por sus 168 internacionalidades, ante Malta será la 169, para convertirse el jugador con más partidos en la selección. «Es muy emocionante, es un día muy especial, un premio al trabajo y a tanto sacrificio de tanto años», comentó el capitán.

«No me pongo ningún límite», dice el defensa, con ganas de llegar a la Eurocopa, «ponerte tú mismo un techo sería un error. Me gusta disfrutar el momento cada día y ante todo lo que pueda alargar mi carrera, mientras me encuentre en este estado y con la ilusión intacta, me gustaría seguir», dijo en rueda de prensa Ramos antes del choque de este viernes en Cádiz frente a Malta. El de Camas dijo que le «apetece ganar con la selección, ese hambre sigue intacta», y que, «a pesar de haberlo ganado todo» con el equipo nacional, quiere «mirar hacia adelante, disfrutar al máximo y el mañana ya se verá».