Esperanza Mendoza, en la primera fila del horror

De las muchas historias que ha generado el deporte extremeño durante la crisis sanitaria, pocas pueden competir en emotividad con la de Esperanza Mendoza Holgado (Cáceres, 25-12-1983), una de las dos únicas mujeres árbitro en la Liga Endesa. Un día, en pleno confinamiento, sus ganas de ayudar, de implicarse, la llevaron a entrar a trabajar en una residencia de ancianos de Salamanca, la ciudad en la que vive.

Fue noticia a nivel nacional, claro, como semanas antes lo había sido por dirigir un partido del Real Madrid, en cuya plantilla se descubriría un positivo por covid-19 días después. «Cuando se supo tuve un momento de mucho agobio. Acababa de volver de pitar un partido a Turquía y dije: me voy a casa. Anulé todo lo que tenía previsto y me encerré».En sus carnes vivió el mismo proceso de muchos: de no darle mucho importante a «una gripe» a que se desatase la locura de lo imprevisto.

El encierro con su marido, Saúl Pérez --que también es árbitro de baloncesto-- dio paso a su tremenda experiencia en el centro de mayores Villaverde. «Cuando pasé la cuarentena vi claro que no sé estar en casa. Soy una persona inquieta y me puse a buscar trabajo. Estudié Educación Social, tengo un máster en Igualdad y hace unos años hice un curso de auxiliar de enfermería, aunque he ejercido poquito. Eché el currículum y estaban desbordados. Me llamaron a la una y media y me preguntaron si podía ir a las dos y media», recuerda.

Lo que vivió en ese mes y medio solo lo sabe ella. «Necesitaban manos. Estaban buscando gente que quisiese trabajar porque lo necesitaban. Muchos se estaban dando de baja. Era como un hospital de campaña. Me asignaron a la zona de los positivos», apunta, todavía conmovida.

La muerte se abrió camino de forma inexorable: «Fue brutal. El primer fallecido que tuve me impactó mucho. Era una persona que apenas dos días antes estaba completamente normal. De repente el color de la piel le cambió completamente y a las pocas horas murió. Después llegaron más. Lo de la piel era característico, lo mismo que una hinchazón muy redonda en la barriga». Era muy duro, «situaciones muy complicadas, como las videollamadas que hacíamos de los residentes a sus familiares, o tener que convencerles que no podían salir de sus habitaciones».

LAS SECUELAS / Y, pese a todo, no se arrepiente de haber estado ahí, en la primera línea del horror, con un equipo de protección individual que tardaba en ponerse un cuarto de hora. «Estoy empezando a tener secuelas ahora, no cuando estaba allí, aunque sí me costaba dormir», cuenta, sosteniendo que el funcionamiento de las residencias de ancianos «no cambiará tanto como debería». ¿Saldremos mejores de esto? La cuestión se ha convertido ya en un clásico. Ella tiene su propia respuesta: «Saldremos igual. La gente sigue siendo muy egoísta. El ejemplo lo hemos visto con la acumulación de gente en la plaza Mayor por la grabación de Masterchef. Ha habido quien ha culpado al alcalde, pero somos los primeros que ser conscientes de lo que se puede hacer y de lo que no».

Mendoza ha echado mucho de menos a su famili de Cáceres, con la que ha podido reencontrarse por fin esta semana ya que se le ha permitido desplazarse para una cuestión médica. Se quedó fuera del grupo de colegiados que están en la fase final de la Liga Endesa, que se está disputando en Valencia, una cita en la que le hubiese encantado estar, desde luego. No ha perdido de vista el baloncesto, ya que le ha dado tiempo a seguir cursos ‘online’ para mejorar conocimientos.

Con todo esto, su exposición mediática ha sido importante, pero la lleva con naturalidad. «Me gusta ser como soy. Creo que no es malo que un árbitro hable, aunque es cierto que hay que tener mucho cuidado porque todo se malinterprenta», reflexiona.

Dentro de unos meses volverá a lo que más le gusta: el silbato, tanto en España como a nivel internacional por su condición de árbitro FIBA. Y no para: ahora le espera un nuevo reto laboral en Toledo como educadora social.