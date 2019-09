Esperanzas a tiempo parcial

No entiendo como el buque insignia del deporte extremeño juega en ese corral de cabras que es el Serrano Macayo, para colmo me comentan que están removiendo-quitando el amianto que tenía en la cubierta. Hasta que ese corral de cabras no esté en condiciones, pido que ningún equipo juegue ahí, y más concretamente el Nissan Al-qazeres Extremadura, no seré yo quien diga donde deben de jugar, pero la imagen del club, la de Cáceres y la de Extremadura es lamentable en tal escaparate.