Un estilo intocable hasta el final

Presión asfixiante a más de tres cuartos de cancha, carrera hasta el final para provocar el error, línea defensiva apretando el culo del delantero, extremos que presionen y sean solidarios en defensa. En definitiva, gente que corra como si no hubiera mañana. Ojo, con sentido, no correr por correr. El estilo del Extremadura de Manuel Mosquera es intocable. Para el entrenador y para sus futbolistas, que se han acostumbrado a un juego atrevido, ofensivo y que han decidido no cambiar bajo ningún concepto. Por mucho nombre que tenga el rival.

«Vamos con nuestra filosofía hasta el final. Así lo creemos todos, entrenador y jugadores. Si te digo la verdad, yo esto nunca lo había experimentado en ningún equipo de fútbol», reconoce Fran Cruz, defensa azulgrana, que está fascinado con la forma de entender el juego de este Extremadura.

El estilo descarado se acentúa cuando juega en casa y se ha mejorado más con el esquema de 4-4-2 que con el 5-2-3, al tener una presión mucho más natural para todos los jugadores. «Hay que saber que los sistemas son herramientas del juego y cuando pasamos a defensa de cinco era porque lo necesitábamos. Quizá no llegábamos arriba con tanta facilidad como lo hacemos ahora».

El Extremadura se ha acostumbrado a correr. Y a presionar hasta la extenuación. Y eso sorprende a todos, incluido a los rivales, incómodos durante todo el encuentro. Fran Cruz asegura que está encantado con la forma de entender el juego de Manuel Mosquera: «Yo soy un tipo que me veo muy reflejado en su forma de pensar en la vida y en el fútbol. La verdad es que sí es un entrenador que me ha marcado, pero me considero un jugador más que siempre remo para el colectivo», dice un futbolista que renovó expresamente por órdenes de Manuel el pasado verano, pese a que había contado con pocos minutos.

Solidez defensiva

El Extremadura ha logrado casar ese fútbol atrevido con los goles que chorrean ahora de las botas de Alex Alegría y con una notable mejoría de su sistema defensivo. Casto ha vuelto a elevar su nivel y la defensa, pese a que se ha quedado corta de efectivos, está rayando a gran altura. «Pero esa solidez no solo es de la línea de cuatro y el portero, sino de todos. Solo tienes que ver cómo presionamos desde arriba», advierte Fran Cruz.

Para el defensor andaluz, haber aligerado plantilla provocará ahora que «todos los jugadores estarán más alerta y serán conscientes de que en cualquier momento les va a llegar la oportunidad. Además, en este equipo, entre quien entre apenas se notan los cambios».

Tenerife

Sobre el encuentro del sábado, considera que «es un partido igual de importante que todos. Está claro que sabemos que puede ser un partido de cuatro puntos si lo ganamos, por aquello del golaverage, pero no debemos auto imponernos esa presión porque sea el Tenerife».

La buena noticia en el entrenamiento de ayer fue la presencia de Borja Granero y Kike Márquez entrenando con absoluta normalidad, por lo que ambos apuntan sin problemas al partido del sábado. También se recupera a tiempo David Rocha, al que se espera como titular por la sanción de Lomotey.

En el Tenerife se ha lesionado su portero Dani Hernández, con un problema muscular, por lo que será Ortolá el encargado de ejercer como titular en el Francisco de la Hera.