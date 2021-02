Estocada del Manchester City en Anfield

La Premier League tiene ya un claro color celeste. El Manchester City ha dado este domingo una estocada prácticamente definitiva al Liverpool al vencer con incuestionable rotundidad en Anfield (1-4) por primera vez desde el 2003. La victoria, comandada por unos sobresalientes Sterling y Foden, deja al conjunto de Pep Guardiola (aún con un partido pendiente) líder con 5 puntos de ventaja sobre el Manchester United, 7 sobre el Leicester y 10 sobre el vigente campeón.

Nunca había ganado Guardiola en Anfield, pero en su primer triunfo el templo ‘red’ asestó un golpe mortal a su gran rival, justo después de un tenso cruce de declaraciones con Jürgen Klopp, su bestia negra ya desde su etapa en la Bundesliga. Los ‘reds’ están casi descartados, y en el United no tienen mucha fe en dar caza al vecino. "No deberíamos ser considerados aspirantes al título", dijo un frustrado Ole Gunnar Solskjaer tras dejar escapar dos puntos en el añadido contra el Everton (3-3).

Dos récords para Pep

Así de favorito ven ya en Inglaterra a un City que ayer encadenó su 14º triunfo entre todas las competiciones, algo inédito en el fútbol inglés y también en la carrera de Guardiola. Todo lo contrario que el Liverpool, que no encuentra el fondo a su crisis. En lo que va de temporada ya ha perdido más partidos (5) que en las dos anteriores, y tras haber convertido Anfield en un fortín, ahora encadena tres derrotas en casa, algo que no vivían desde 1963.

El duelo era trascendental y los dos equipos salieron a presionar al máximo. Si apretaba el Liverpool la salida de balón celeste, los 'reds' tampoco tenían otra que lanzar balones largos para saltarse la medular e intentar que su tridente cazara alguna ocasión. Pocas ocasiones, pero un ritmo trepidante.

Con el paso de los minutos el Liverpool se adueñó del balón como pocas veces ha sufrido en equipo de Guardiola. Los vigentes campeones vieron en sus laterales la manera de acercarse con frecuencia al área de Ederson. Firmino y Mané tuvieron las primeras ocasiones del partido.

Penalti fallado por Gündogan

Quizá ese dominio territorial entraba en los planes de Guardiola, porque lo cierto es que cada vez que su equipo recuperaba el balón lanzaba un peligroso contragolpe. Cada córner a favor del Liverpool acababa en susto para Alisson. El City puso adelantarse en la primera mitad de penalti. Un genial eslalon de Sterling en el área lo detuvo Fabinho derribando al ex del Liverpool, pero Gündogan envió el lanzamiento a las nubes (m. 37).

El jugador alemán se resarció tras el descanso con una acción con el mismo origen y protagonista: desborde de Sterling por la izquierda y pase atrás para Foden, cuyo disparo a bocajarro despejó Alisson dejando el balón muerto para Gündogan, que esta vez no falló (m. 49).

Salah empata de penalti

Parecía que el Liverpool bajaba los brazos y que el Manchester volvía a imponer su clásica tiranía en forma de dominio del balón, pero en un pase larguísimo de Robertson a Salah, Rúben Dias no atinó a despejar y no le quedó más remedio que derribar al delantero egipcio antes de que encarase a Ederson. Desde los 11 metros, el ‘pichichi’ de la Premier (16) no falló y empató el partido (m. 63).

Pero el City no acusó el golpe. Sabía que su momento había llegado y siguió insistiendo, ahora con Foden sumándose a Sterling como amenaza desde la banda derecha. El canterano del City firmó una gran jugada para, desde la línea de fondo, templar un centro que ‘Kündogan’ (9 tantos) cabeceó a placer (m. 73).

Los errores de Alisson

Los de Guardiola no se conformaron con el segundo. Habían olido la sangre y llevaron la presión al máximo nivel. El primer intento del Liverpool de sacar el balón controlado supuso el 1-3 de Sterling (su 100º gol con el City, el primero en Anfield desde que salió del Liverpool). Alisson quedó señalado, pero aún más en el cuarto gol, nuevamente un regalo en la entrega del portero brasileño que acabó con un cañonazo de Foden con la izquierda (m. 82).