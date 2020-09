"Estoy contento pero no satisfecho", dice Vicente Antúnez tras su primera final absoluta

"Estoy contento pero no satisfecho”, declara el joven atleta pacense de 20 años, Vicente Antúnez, del Club Atletismo Badajoz, tras su extraordinario logro de acabar como sexto de España en 400 metros lisos, con una marca de 46.86 en el campeonato de España absoluto disputado en Getafe (Madrid).

Vicente se clasificó para la gran final tras batir el récord de Extremadura y logrando su mejor marca personal con 46.84, siendo segundo en su semifinal. El joven atleta sigue ampliando su extraordinario palmarés a las órdenes del pacense Luis Carretero.

“Estoy muy contento porque el fin de semana ha sido una locura tanto por las condiciones en las que se ha disputado el campeonato, con un diez absoluto para la organización. El pódium se escapó en el último suspiro en la final pero estoy muy contento por la marca personal y tener el honor de recoger el testigo del récord de Tercero Piriz”.

En la semifinal, Antúnez resalta que “sabía que venía en muy buena forma y me tocó la calle 8 que personalmente me encanta. Salimos rápido, salió bien el experimento, me gustó más la semifinal que la final en el modo de correrla, no tuvo nada que ver una carrera con la otra y muy contento y con muy buenas sensaciones”.

Del récord, resalta que “cuando escuché el 46.84 muy contento. Tuve que sentarme un rato para que me bajara la pájara porque fue gorda, pero después fui a darle un abrazo a mi entrenador Luis Carretero y pensar que aún quedaba la final. La tensión y los nervios han tenido un plus pero pude descansar bien. Ha sido mi primera final absoluta disputada y una experiencia increíble”.

Una carrera de infarto

La final fue una carrera distinta. El atleta pacense reconoce que “no me noté tan bien como la semifinal, más pesado, no sé si por los nervios y la última recta fue de infarto con casi todos los participantes a la vez, fue una locura y disfruté muchísimo”.

El gran trabajo en la cuarentena ha sido clave para este logro tan importante. “La salvamos bien con una cinta de correr en casa, salvando la parte aeróbica, y después durante todo el verano trabajamos de manera impecable y es el fruto del trabajo bien hecho”.

Junto al técnico Luis Carretero ya prepara el campeonato de España sub-23. “Tengo dos semanas para soltar un poco las piernas y después ponerme a punto para pensar en el campeonato en Sevilla. Con eso ya cerraremos temporadas. Descansaré unos diez días porque el año 2021 está lleno de competiciones, queremos aprovecharlo bien y después afrontar retos como el mundial y el europeo de pista cubierta y al aire libre, luchar por los Juegos Olímpicos, que aunque puedan venir un poco grandes voy a luchar por ellos. Quiero aspirar a luchar por todos los campeonatos”.