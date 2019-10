«Estoy preparado para lo que el míster decida, eso no va a cambiar»

Aunque haya ascendido a Primera División con Las Palmas, a Segunda con el Córdoba y el Alavés y guarde grandes recuerdos también del Mallorca B, Xerez, Castellón, Ceuta y Valladolid, no hay nada como un derbi para Guzmán Casaseca Lozano (Badajoz, 1984) vistiendo la camiseta de su corazón, la del Club Deportivo Badajoz. El capitán ya suma de blanquinegro un tercio de sus temporadas como futbolista profesional (6 de 18), la de su debut en Segunda (02-03) y cinco más en Segunda B en dos etapas, (03-05 y 17 hasta la actualidad). El domingo, espera jugar en Don Benito y que su equipo recupere la senda de la victoria.

–¿Cómo afrontas el derbi del domingo en el Vicente Sanz?

–He tenido la suerte de vivir este tipo de partidos que a todo futbolista le gusta jugar en muchas ocasiones. Incluso me enfrenté al Don Benito en mi anterior etapa cuando era más jovencito, que también ganamos. Recuerdo cada derbi de una forma muy especial por el ambiente de fútbol que se vive y ojalá tengamos la misma suerte que el año pasado y podamos hacer un buen partido en el Vicente Sanz.

–El año pasado el Badajoz los dos derbis...

–Sí, y con el mismo resultado, 2-1 y 1-2 recuerdo... Jugué el primero como titular el primero y salí un rato en Don Benito.

–Y viene de ser titular en el empate a uno ante el Mérida. ¿Dejó malas sensaciones?

–Al final con lo que te quedas es con el resultado. Creo que fue una pena porque el equipo hizo un muy buen partido en líneas generales. Lo controlamos totalmente y quizá la falta de acierto en los últimos metros y las ocasiones que tuvimos no nos hizo tener un partido más cómodo y llevarnos la victoria que hubiéramos merecido. Hay que seguir, el derbi anterior está olvidado y afrontaremos el choque ante el Don Benito con la dificultad que tiene.

–Solo había jugado 44 minutos en las nueve jornadas anteriores...

–Sí, había tenido poco protagonismo. La competencia es máxima. Tenemos muchísimos compañeros que entrenan bien también, que quieren estar y el míster tiene donde elegir. Me había tocado jugar poco y el domingo tuve la oportunidad de ser titular y como siempre digo, voy a estar preparado cada fin de semana para lo que el míster decida. Siempre ha sido así y no va a cambiar y menos en mi casa. Estoy muy contento porque tuve la suerte de disfrutar en el partido y esta semana de nuevo a entrenar duro y bien para que el míster vea que puede contar conmigo.

–¿Cómo se encontr’o en la posición de media punta por el centro que no es habitual para usted?

–Con el Badajoz el primer año de Marrero empecé ahí y luego ya jugué en banda casi todo el año. El año pasado no jugué en esa posición, siempre lo hice en banda. Pero es verdad que el míster este año en bastantes entrenamientos me ha probado ahí. He entrenado mucho tiempo en esa posición en la que también puedo sentirme cómodo y aportar al equipo. Al final no estamos para elegir y creo que puedo aportar en banda, media punta o donde sea. Cuando la predisposición es buena, cualquier futbolista puede ayudar en cualquier demarcación y en mi caso va a ser así. Siempre haré lo que el míster me pida en ese momento. Pude sacar faltas al borde del área que crearon peligro.

–¿Llega el Don Benito mejor que ustedes al partido del domingo?

–Al final es un derbi. Da igual. Pasó en el anterior y pasará en este. Son partidos distintos, muy disputados, con un ambiente muy bonito y la clasificación ahora es un poco anecdótica. Hay que mirarla en la segunda vuelta. Ahora hay que intentar sumar, sumar y sumar y no mirar mucho la tabla. Todos los equipos estamos ahí y lo importante es que somos conscientes de que será un partido complicado.