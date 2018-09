Un estreno demasiado amable

Arrasó el Nissan Al-Qázeres Extremadura en su torneo anoche frente al Benfica (71-33). Gustó mucho el estreno en casa del ambicioso proyecto que ahora comanda Jesús Sánchez desde el banquillo, aunque lamentablemente se encontró enfrente a un rival demasiado flojo.

Las portuguesas no demostraron su condición de equipo que estará en la Eurocup femenina esta temporada. Fueron barridas de la pista sin compasión por el Al-Qázeres, que a falta de una oposición seria se dedicó a exhibir sus renovadas virtudes.

No son pocas. No le entraron ayer los triples, pero con Paola Ferrari ha comprado justo lo que se exponía en el escaparate: una líder absoluta en anotación, aunque también puede repartir juego y aplicarse defensivamente. No es casualidad que haya sido una de las jugadoras dominantes de la Liga Femenina Dia durante las últimas campañas. Es un lujo tenerla en el Serrano Macayo, lo mismo que a sus dos excompañeras en el Mann Filter, Gaby Ocete y Shacobai Barbee.

La base supone otro salto de calidad importante. Aún no está ajustada del todo, pero demuestra una enorme personalidad en cada cosa que hace. Su entendimiento con Ferrari y Barbee es total y es previsible que avance en ese aspecto con el resto de la plantilla. Barbee estuvo algo más difusa, y es menos expresiva tanto en su juego como fuera de la pista, pero es una americana ‘top’.

La otra extracomunitaria, Akela Maize, gustó mucho. Es enorme y aprovecha bien los balones que le llegan cerca del aro, que son más de los que ella misma esperaba, según dice. Eso sí: que meta los tiros libres, por favor (1/7).

También se prevé interesante lo que ocurra con Miriam Forasté y Paula Ginzo en el juego interior. En principio la catalana parte como titular, pero la recién llegada ha aterrizado bien y es una jugadora luchadora y con recursos. Para completar el cuarteto, Silvia Romero sigue siendo una roca, compromiso puro.

Sobre el equipo siempre va a recaer la sospecha de que la aportación del banquillo va a ser escasa. Pensar lo contrario sería engañarse, aunque ahora Carla Nascimento se incorporará como alternativa a Ocete ofreciendo su tiro exterior y buen criterio. Además, se adivina una bonita pugna entre Elena Corrales y María Romero por conseguir minutos en la alternativa de las labores propias de escolta.

La lástima es que con tan buenos ingredientes del anfitrión, la emoción del marcador durase tan poco tiempo. Con Ferrari anotando los cinco primeros puntos --un aviso de lo que está por llegar--, el Al-Qázeres se despegó muy pronto (13-5, min. 6; 21-7, min. 10) llevando a cabo un juego rápido en ataque y agresivo en defensa.

El segundo cuarto acabó ya con cualquier atisbo de dudas sobre lo que iba a suceder, arrojando un terrible 42-12 al descanso pese a que a esas alturas hasta habían tenido minutos las jovencísimas Clara Núñez --triplazo el suyo-- y Sira Hisado.

El descanso no aclaró las escasas ideas del Benfica, que a continuación dio otro recital de ‘air balls’, posesiones ‘comidas’ y despistes defensivos. El Al-Qázeres hizo bien en no apidarse: desde el principio hay que mandar.

AL-QÁZERES 71

BENFICA 33

3Marcador por cuartos: 21-7, 42-12 (descanso),

3Árbitros: Raúl Aguilera y Jesús Fernández.

3Pabellón: Serrano Macayo.

3Espectadores: 500.

3Nissan Al-Qázeres Extremadura: Gaby Ocete (4), Paola Ferrari (12), Shacobia Barbee (4), Miriam Forasté (12), Akele Maize (17) --cinco inicial-- Clara Núñez (3), María Romero (0), Paula Ginzo (15), Elena Corrales (4), Silvia Romero (0), Sira Hisado (0), Carla Nascimento (0).

3Benfica: Marcia Carvalho (4), Mariana Silva 82), Dora Duarte (3), Rosinha Rosario (3), Quanetria Bolton (9) --cinco inicial-- Angela Castro (0), Cynthia Dias (2), Joana Ramos (10), Ana Lages (0), Inés Santos (0).