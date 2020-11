Etoo sufre un violento accidente de coche en Camerún

El futbolista camerunés Samuel Eto'o se encuentra bien después de haber sufrido un accidente violento de coche cerca de Nkongsamba, una ciudad en el oeste de Camerún, según confirmaron periodistas locales.

"Ha sido víctima de un violento accidente de coche hace unas horas, cuando volvía (de la región) del Oeste, donde ha participado en varias celebraciones", explicó hoy el periodista deportivo camerunés Martin Camus en su cuenta de Facebook.

Camus ha hablado en un par de ocasiones con el futbolista que se encuentra bien y que los médicos están realizando pruebas complementarias para comprobar que no hay ningún daño. Sin embargo, el coche en el que viajaba la leyenda camerunesa, de 39 años, ha quedado completamente destrozado por la parte delantera.

Meanwhile African football legend, Cameroonian Samuel Etoo was involved in an accident this afternoon. Sources say he has been hospitalised. We pray for his quick recovery pic.twitter.com/Dby1VUwcYS Aluvah_Legacy (@AlvinZhakata) November 8, 2020

FICHADO EN QATAR

Eto'o, jugador con más títulos en la historia del continente africano, fue elegido futbolista africano del año en 2003, 2004, 2005 y 2010, y disputó, entre 1997 y 2014, 118 encuentros con los "Leones Indomables", en los que anotó 56 tantos.

En su carrera, que se extiende durante más de dos décadas, el punta defendió las camisetas de equipos españoles como el Real Madrid, el Leganés, el Mallorca y el Barcelona -donde vivió su época dorada-, así como la de otros combinados europeos como el Inter de Milán o el Chelsea.

Tras una etapa de tres años en Turquía, donde jugó con el Antalyaspor y con el Konyaspor, Eto'o firmó hace unos días con el catarí Qatar SC.