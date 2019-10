La Euroliga añade talento de la NBA en su 20 aniversario

Más equipos, más estrellas, más exigencia. La Euroliga cumple 20 temporadas desde su creación, ya convertida en la segunda competición más importante después de la NBA, y celebrará su aniversario con una ampliación de 16 a 18 equipos, que elevará aún más el nivel de exigencia en busca del gran premio de la final four que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Lanxess Arena de Colonia.

Se mantienen casi todos los nombres de aspirantes al trono del CSKA Moscú, que se proclamó campeón el pasado mayo en Vitoria: Real Madrid, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Panathinaikos, Olympiacos. Pero a ese grupo se suma por derecho propio, tanto por nombre y por desembolso, el Barcelona. La inversión económica de los azulgranas, con cinco incorporaciones de lujo (Delaney, Abrines, Higgins, Mirotic, Davies) han agitado el mercado de verano, dándole al equipo de Pesic toda la atención mediática.

