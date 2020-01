La Euroliga sale en defensa del azulgrana Delaney ante ataques racistas en las redes

En una declaración conjunta la Euroliga y la Asociación de Jugadores de esta competición (ELPA) ofrecieron apoyo al jugador del Barcelona Malcolm Delaney tras los comentarios abusivos y amenazantes sufridos en las redes sociales después del encuentro disputado este pasado jueves en Estambul, en el que los azulgranas se impusieron al Fenerbahçe.

El base estadounidense del Barça, que fue una pieza importante en la victoria barcelonista con sus 14 puntos y cuatro triples en momentos decisivos, recibió amenazas a través de las redes sociales, en las que el deportista se muestra muy activo, y también algunos insultos de tono racista.

Delaney intentó defenderse inicialmente de las acusaciones recibidas en las redes, pero finalmente este sábado ha intentado zanjar el tema. No me preocupa lo que digan los aficionados, excepto los del Barcelona. Parad de enviarme tweets de fans racistas y de las réplicas. Bromeo y respondo a todos los fans, pero hay algunos líneas que no cruzamos.

Tolerancia cero

Tanto la Euroliga como la Asociación de Jugadores recalcan en la nota conjunta que han distribuido que continuarán "aplicando una política de tolerancia cero a este tipo de comportamiento y que las personas que hicieron tales comentarios han sido denunciadas en las plataformas de redes sociales correspondientes".

También ofrecen "todo su apoyo al jugador, poniendo los recursos de la organización a su servicio en cualquieras acciones legales adicional que quiera emprender". Además, advierten que "procederán con más investigación para identificar a esos aficionados y tomar medidas adicionales dentro de la Liga".