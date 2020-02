Un examen de superviviencia y un partido de cuatro puntos

A Manuel Mosquera no le gusta hablar de finales, pero si hay algo en pleno mes de febrero que pudiera parecérselo, sin duda sería el Extremadura-Lugo de esta tarde (16.00 horas) en el Francisco de la Hera. Por muchas cosas. Para empezar, por ser el encuentro que tiene que ratificar cuánto de positivo vale el punto logrado in extremis la pasada semana en Vallecas. Lo segundo, por el rival, un Lugo que es oponente directísimo por la permanencia. Lo tercero, por el golaverage, en juego tras el empate sin goles en la primera vuelta. Y lo último, tal vez lo más importante, porque lo que más necesita este club ahora mismo son puntos en forma de victorias, es decir, de tres en tres. Y solo eso puede apaciguar cualquier ruido del exterior.

«No tildaré esto de final porque sabéis que no me gusta, pero estoy de acuerdo en que cada partido ya nos jugamos la vida. Ya hemos hablado con los jugadores de que empieza la fase decisiva del campeonato y se van arrancando hojas del calendario», advertía ayer Manuel Mosquera, muy consciente de que lo de esta tarde no es un partido más.

El encuentro tiene un aliciente añadido, como es ver el debut de Alex Alegría con su nuevo público. La puesta en escena del placentino como azulgrana fue de sobresaliente, pero «tengo ganas de jugar ya en casa con nuestra gente y demostrar de lo que somos capaces», decía el jugador esta semana. Alegría será titular, aunque falta saber quién será su acompañante en la delantera. Todo hacía indicar que sería Kike Márquez, pero el mediapunta sanluqueño ha entrenado entre algodones durante toda la semana por un problema muscular. Estará en la convocatoria, pero podría iniciar en el banquillo. Si así ocurre, sería Pinchi el que ocupara la mediapunta, una posición mucho más naturalizada para el gallego, que ha tenido que cargar en sus espaldas con el peso de ser el delantero centro en el último mes de competición.

El Extremadura también está muy pendiente de recibir el alta médica de Alex López, que lleva una semana entrenando a un gran ritmo. Si ese alta médica le llega antes del encuentro, Manuel tiene previsto convocarle e, incluso, hacerle regresar al campo.

Otra novedad en el once podría ser el regreso de Borja Granero, que lleva dos semanas ausente por un esguince de tobillo.

ADIÓS, AIRAM / De otro lado, Airam Cabrera ya es historia en el Extremadura. El club y el delantero canario acordaron ayer la rescisión de su contrato y el jugador se marcha al Wisla de Cracovia, de la liga polaca.

El futbolista nunca ha tenido el rendimiento esperado y su ficha (la más alta de la plantilla) era una losa para el club en el tope salarial. Pese a estar expirado el mercado de fichajes, el Extremadura podría firmar un profesional en paro a partir de ahora.

Lo cierto es que la plantilla se ha reducido considerablemente, aunque la ilusión no desfallece. En el Extremadura todavía creen en otro milagro.