El exilio placentino de Taneka y Stacia

Hace pocos meses seguramente no sabían cómo encontrar Plasencia en un mapa, pero desde que llegaron a la capital del Jerte en septiembre se han convertido en dos vecinas más que no pasan desapercibidas por razones obvias, físicos poco comunes y además una gran actividad social en la ciudad, nada común en los deportistas americanos que llegan a nuestra región para jugar al baloncesto.

Taneka Rubin y Stacia Robertson son actualmente jugadoras del Hierros Díaz Miralvalle, que milita en la Primera Nacional de baloncesto, en el grupo de Castilla La Mancha-Extremadura. Como todos sus vecinos de la céntrica calle Talavera están cumpliendo estrictamente la cuarentena, también está su compañera de equipo, la villanovense Analía Casado. Las tres intentan matar el tiempo como pueden, videojuegos, leer, y deporte (el poco deporte que se puede hacer en un piso pequeño).

De momento están tranquilas, saben que en Extremadura el porcentaje de casos es menor que en otras regiones y que precisamente en Plasencia de momento no se ha extendido como en otros lugares. «Nuestros padres están preocupados, mi madre quería que me fuera para Estados Unidos lo antes posible», señala Stacia Robertson. Ella es de Carolina del Norte y desde que llegó a Plasencia no sólo ha llamado la atención por ser la MVP de la liga en varias jornadas, también ha ido a colegios a dar clases de baloncesto y a contar su experiencia como jugadora en USA, Australia y Turquía. Además, de forma voluntaria, es profesora de inglés para un grupo de jóvenes en la Casa de la Juventud placentina. Sin duda hecha bastante de menos poder salir a la calle y relacionarse.

«Yo estoy tranquila pero nos preocupa qué va a pasar con la competición dentro de dos semanas», asegura a EL PERIÓDICO Taneka Rubin. Esta alero de Florida es habitual en el parque de La Isla haciendo deporte y emitiendo para sus redes sociales en donde da charlas sobre coaching y motivación. Una persona inquita y muy querida en el club por su cercanía con todas las jugadoras. Hace pocos días publicó su primer libro, Winners win, sobre motivación y su propia experiencia personal como jugadora profesional en USA, Reino Unido, Portugal y España. “No da fastidio si se terminase todo así, porque queríamos ganar la liga”, aseguran ambas, que con el equipo placentino lideraban invictas su grupo a fatal de una jornada y se hicieron con la Copa de Extremadura y la Copa de Castilla-La Mancha.

De momento nadie da respuestas. La competición se ha parado durante dos semanas pero parece obvio que el periodo de cuarentena competitiva se va a extender aún más. De hecho no está del todo claro que la Federación Española retome la competición femenina una vez superada la crisis y algunos equipos han recomendado a sus extranjeras que vuelvan a sus casas. Tocará esperar, hacer cuarentena y seguir las recomendaciones.